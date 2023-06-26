https://ria.ru/20230626/vagner-1880578616.html

Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК

Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК - РИА Новости, 26.06.2023

Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК

Президент США Джо Байден заявил, что США не имеют отношения к попытке мятежа ЧВК "Вагнер" в России. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:24

2023-06-26T20:24

2023-06-26T21:03

в мире

россия

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

джо байден

белоруссия

сша

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США не имеют отношения к попытке мятежа ЧВК "Вагнер" в России. "Я поручил своей команде по национальной безопасности внимательно отслеживать и ежечасно докладывать мне о происходящем. Я проинструктировал их о необходимости подготовиться к различным сценариям", - сказал Байден в своем первом официальном заявлении о попытки мятежа группы "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. По его словам, в свете этих событий он также созвонился с лидерами стран-союзников для выработки общих подходов к оценке происходящего. "Крайне важно, чтобы с нашей стороны последовал скоординированный ответ в отношении того, чего мы ожидаем", - пояснил глава государства. Байден подчеркнул, что США и их союзники не причастны к последним событиям в России, а попытка мятежа представляет собой "борьбу внутри российской системы". При этом он добавил, что пока рано судить, во что именно выльется мятеж Пригожина, и заверил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации в РФ. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/nato-1880518471.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/bayden-myatezh-1880577576.html

россия

белоруссия

сша

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в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, белоруссия, сша, владимир путин