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Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК - РИА Новости, 26.06.2023
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20:24 26.06.2023 (обновлено: 21:03 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vagner-1880578616.html
Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК
Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК - РИА Новости, 26.06.2023
Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК
Президент США Джо Байден заявил, что США не имеют отношения к попытке мятежа ЧВК "Вагнер" в России. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:24
2023-06-26T21:03
в мире
россия
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
белоруссия
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США не имеют отношения к попытке мятежа ЧВК "Вагнер" в России. "Я поручил своей команде по национальной безопасности внимательно отслеживать и ежечасно докладывать мне о происходящем. Я проинструктировал их о необходимости подготовиться к различным сценариям", - сказал Байден в своем первом официальном заявлении о попытки мятежа группы "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. По его словам, в свете этих событий он также созвонился с лидерами стран-союзников для выработки общих подходов к оценке происходящего. "Крайне важно, чтобы с нашей стороны последовал скоординированный ответ в отношении того, чего мы ожидаем", - пояснил глава государства. Байден подчеркнул, что США и их союзники не причастны к последним событиям в России, а попытка мятежа представляет собой "борьбу внутри российской системы". При этом он добавил, что пока рано судить, во что именно выльется мятеж Пригожина, и заверил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации в РФ. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/nato-1880518471.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230626/bayden-myatezh-1880577576.html
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в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, белоруссия, сша, владимир путин
В мире, Россия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Джо Байден, Белоруссия, США, Владимир Путин
Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа ЧВК

Байден заверил, что США не имеют отношения к попытке мятежа в России

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США не имеют отношения к попытке мятежа ЧВК "Вагнер" в России.
«
"Я поручил своей команде по национальной безопасности внимательно отслеживать и ежечасно докладывать мне о происходящем. Я проинструктировал их о необходимости подготовиться к различным сценариям", - сказал Байден в своем первом официальном заявлении о попытки мятежа группы "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным.
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Вчера, 16:20
По его словам, в свете этих событий он также созвонился с лидерами стран-союзников для выработки общих подходов к оценке происходящего. "Крайне важно, чтобы с нашей стороны последовал скоординированный ответ в отношении того, чего мы ожидаем", - пояснил глава государства.
Байден подчеркнул, что США и их союзники не причастны к последним событиям в России, а попытка мятежа представляет собой "борьбу внутри российской системы". При этом он добавил, что пока рано судить, во что именно выльется мятеж Пригожина, и заверил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации в РФ.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
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Вчера, 20:15
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
 
В миреРоссияЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джо БайденБелоруссияСШАВладимир Путин
 
 
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