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Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов - РИА Новости, 26.06.2023
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15:52 26.06.2023 (обновлено: 15:55 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vagner-1880507380.html
Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов
Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов - РИА Новости, 26.06.2023
Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов
Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:52
2023-06-26T15:55
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
сергей миронов
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. Ранее Миронов сообщил, что СРЗП собирается ещё раз внести законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций в Госдуму. "Рассчитываю, что это будет сделано в самое ближайшее время, потому что неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтен мировой опыт деятельности частных военных компаний", - сказал Миронов. По словам Миронова, если бы инициатива не была "проигнорирована", то событий 24 июня удалось бы избежать. "Надеюсь, что на этот раз необходимые уроки будут извлечены и закон о ЧВК будет принят без проволочек", - добавил он. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/sudimye-1880502132.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, сергей миронов, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Сергей Миронов, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов

Лидер партии СРЗП Миронов: проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
Ранее Миронов сообщил, что СРЗП собирается ещё раз внести законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций в Госдуму.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК
Вчера, 15:43
"Рассчитываю, что это будет сделано в самое ближайшее время, потому что неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтен мировой опыт деятельности частных военных компаний", - сказал Миронов.
По словам Миронова, если бы инициатива не была "проигнорирована", то событий 24 июня удалось бы избежать.
"Надеюсь, что на этот раз необходимые уроки будут извлечены и закон о ЧВК будет принят без проволочек", - добавил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России
Вчера, 12:05
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
 
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинСергей МироновГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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