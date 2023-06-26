https://ria.ru/20230626/vagner-1880507380.html

Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов

Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов - РИА Новости, 26.06.2023

Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов

Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:52

2023-06-26T15:52

2023-06-26T15:55

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

сергей миронов

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. Ранее Миронов сообщил, что СРЗП собирается ещё раз внести законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций в Госдуму. "Рассчитываю, что это будет сделано в самое ближайшее время, потому что неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтен мировой опыт деятельности частных военных компаний", - сказал Миронов. По словам Миронова, если бы инициатива не была "проигнорирована", то событий 24 июня удалось бы избежать. "Надеюсь, что на этот раз необходимые уроки будут извлечены и закон о ЧВК будет принят без проволочек", - добавил он. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/sudimye-1880502132.html

https://ria.ru/20230626/chvk-1880436664.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, сергей миронов, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин