Проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил Миронов
Лидер партии СРЗП Миронов: проект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы РФ
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
Ранее Миронов сообщил, что СРЗП собирается ещё раз внести законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций в Госдуму.
"Рассчитываю, что это будет сделано в самое ближайшее время, потому что неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтен мировой опыт деятельности частных военных компаний", - сказал Миронов.
По словам Миронова, если бы инициатива не была "проигнорирована", то событий 24 июня удалось бы избежать.
"Надеюсь, что на этот раз необходимые уроки будут извлечены и закон о ЧВК будет принят без проволочек", - добавил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.