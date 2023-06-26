https://ria.ru/20230626/ukraina-1880560215.html

"Они не смогут": немецкий эксперт сообщил печальные новости для Украины

"Они не смогут": немецкий эксперт сообщил печальные новости для Украины - РИА Новости, 26.06.2023

"Они не смогут": немецкий эксперт сообщил печальные новости для Украины

Западные страны, и среди них Германия, не смогут в сжатые сроки обеспечить Украину боеприпасами, поскольку это комплексный вопрос, включающий необходимость... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:34

2023-06-26T18:34

2023-06-26T18:37

нато

брикс

бундесвер германии

борис писториус

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германия

европа

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БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Западные страны, и среди них Германия, не смогут в сжатые сроки обеспечить Украину боеприпасами, поскольку это комплексный вопрос, включающий необходимость гарантий для производителей и нужды самообеспечения, а также риск потери поддержки избирателей, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. В понедельник издание Spiegel сообщило, что Берлин готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами, а также восполнения собственных запасов. Согласно изданию, в конце прошлой недели министерство обороны страны представило на утверждение бюджетному комитету бундестага рамочное соглашение о поставках оборонным концерном Rheinmetall 333 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов к 2029 году. На данный момент, по данным Spiegel, в арсеналах бундесвер осталось всего около 20 тысяч артиллерийских снарядов данного калибра. "Поставлять высокотехнологическую продукцию оборонного назначения в нужном количестве и в краткие сроки является весьма сложным делом. Что мы сейчас и наблюдаем", - сообщил Розе, комментируя новость о нехватке боеприпасов. По словам эксперта, производство техники военного назначения за последние 30 лет было сильно снижено, что было ответом на уменьшившийся запрос. "Особенно это наблюдалось в НАТО по Европе, в то время как США перманентно вели войны, а потому не были готовы к таким мерам", - говорит Розе. Согласно оценке эксперта, линии производства нельзя так просто с одного дня на другой восстановить и дополнить - так, к примеру, порох для производства снарядов нельзя использовать сразу, а необходимо дать ему отлежаться определенный срок. "Военная индустрия и не будет запускать дополнительные линии, если у нее не будет чётких гарантий приемки. В случае прекращения конфликта заказы бы резко снизились, а потому не в её интересе повышать свою продуктивность без долгосрочной перспективы", - поясняет эксперт. По его словам, у данной проблемы есть техническая, экономическая, но и политическая сторона вопроса: к примеру, как долго у стремящегося к милитаризации государства остаётся поддерживающее решения большинство в парламенте и обществе. "Немецкий военный бюджет в ближайшие годы будет повышен почти что вдвое до 100 миллиардов ежегодно, чтобы добиться цели НАТО в два процента. И в то же время министр по делам семьи сообщает, что 12 миллиардов на обсуждаемую базовую страховку для детей у государства нет", - говорит Розе. Расходуются сотни миллиардов евро из немецких налогов на конфликт на Украине, в то время как в самой Германии наблюдаются проблемы в области детских садов, школ, больничного ухода и пенсионного страхования. "Когда-нибудь население захочет высказать верхушке своё мнение, а это может привести в затруднение не только немецкое правительство, но и коллег по всей Европе", - говорит Розе. С технической же стороны следует понимать, что при всём желании НАТО не может опустошить свои арсеналы, хоть текущий конфликт на Украине и приносит индустрии дивиденды при заключении дополнительных заказов на производство боеприпасов, чем, к примеру сейчас и озаботился глава министерства обороны Борис Писториус. "Изначальный план экономически уничтожить Россию оказался пустой тратой времени, учитывая сильный курс рубля, рост российской экономики и то, что РФ смогла переориентироваться на страны БРИКС, в то время как немецкая экономика находится в рецессии. Европа и Германия добиваются обратного эффекта – уничтожения себя самих через эту войну", - подчеркивает эксперт. В чём, однако, Запад, по мнению Розе, преуспел, так это в экономическом уничтожении Украины путём поддержки текущего конфликта по принципу "созидательного разрушения" экономиста и социолога Йозефа Шумпетера. "По инициативе Зеленского снова прошла конференции по восстановлению Украины, которую меж тем умышленно уничтожают в экономическом смысле, дабы без ограничений инвестировать туда накопившиеся средства. Несмотря на рецессию, в Германии, к примеру, растет курс акций, а следовательно и потребность в инвестировании. И если уничтожить целую страну, то создаются прекрасные условия для вложений", - добавил эксперт. Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.

https://ria.ru/20230626/podderzhka-1880553818.html

https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html

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