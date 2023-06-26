Запад превратил Украину в террористическую ячейку, заявили в МИД России
МИД: Запад взрастил неонацистский режим на Украине в качестве плацдарма против России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западные страны превратили Украину в новую террористическую ячейку и использовали ее в качестве плацдарма для борьбы с Россией, заявили в МИД, сообщение ведомства опубликовано на его сайте.
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"Коллегия (МИД. — Прим. ред.) отметила, что современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится "гибридная" война, развязанная "коллективным Западом" против России. Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку", — сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика для президента Украины Владимира Зеленского, поставляя ему вооружения, разведданные и целеуказания, благодаря которым ВСУ наносят систематические удары по гражданским объектам и мирным жителям в России.
"Стараниями Вашингтона, Лондона и их сателлитов кризис обрел глобальное геополитическое измерение, проявляясь не только в Европе и США, но и в других регионах, включая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку, Арктику", — указали в МИД.
В ведомстве также добавили, что коллективный Запад жертвует перспективами универсального сотрудничества в различных сферах в угоду своим колониальным амбициям.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.