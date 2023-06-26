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Запад превратил Украину в террористическую ячейку, заявили в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 26.06.2023 (обновлено: 18:22 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880544424.html
Запад превратил Украину в террористическую ячейку, заявили в МИД России
Запад превратил Украину в террористическую ячейку, заявили в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023
Запад превратил Украину в террористическую ячейку, заявили в МИД России
Западные страны превратили Украину в новую террористическую ячейку и использовали ее в качестве плацдарма для борьбы с Россией, заявили в МИД, сообщение... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:35
2023-06-26T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западные страны превратили Украину в новую террористическую ячейку и использовали ее в качестве плацдарма для борьбы с Россией, заявили в МИД, сообщение ведомства опубликовано на его сайте."Коллегия (МИД. — Прим. ред.) отметила, что современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится "гибридная" война, развязанная "коллективным Западом" против России. Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку", — сказали в ведомстве.В министерстве отметили, что англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика для президента Украины Владимира Зеленского, поставляя ему вооружения, разведданные и целеуказания, благодаря которым ВСУ наносят систематические удары по гражданским объектам и мирным жителям в России."Стараниями Вашингтона, Лондона и их сателлитов кризис обрел глобальное геополитическое измерение, проявляясь не только в Европе и США, но и в других регионах, включая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку, Арктику", — указали в МИД. В ведомстве также добавили, что коллективный Запад жертвует перспективами универсального сотрудничества в различных сферах в угоду своим колониальным амбициям.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20230622/razlad-1879781356.html
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад превратил Украину в террористическую ячейку, заявили в МИД России

МИД: Запад взрастил неонацистский режим на Украине в качестве плацдарма против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западные страны превратили Украину в новую террористическую ячейку и использовали ее в качестве плацдарма для борьбы с Россией, заявили в МИД, сообщение ведомства опубликовано на его сайте.
«
"Коллегия (МИД. — Прим. ред.) отметила, что современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится "гибридная" война, развязанная "коллективным Западом" против России. Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку", — сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика для президента Украины Владимира Зеленского, поставляя ему вооружения, разведданные и целеуказания, благодаря которым ВСУ наносят систематические удары по гражданским объектам и мирным жителям в России.
"Стараниями Вашингтона, Лондона и их сателлитов кризис обрел глобальное геополитическое измерение, проявляясь не только в Европе и США, но и в других регионах, включая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку, Арктику", — указали в МИД.
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В ведомстве также добавили, что коллективный Запад жертвует перспективами универсального сотрудничества в различных сферах в угоду своим колониальным амбициям.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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