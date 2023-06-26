https://ria.ru/20230626/ukraina-1880539326.html

Орбан заявил, что не изменит политику по Украине

Орбан заявил, что не изменит политику по Украине - РИА Новости, 26.06.2023

Орбан заявил, что не изменит политику по Украине

Венгрия не собирается менять направление, выбранное в вопросе Украины, заявил в понедельник премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:19

2023-06-26T17:19

2023-06-26T17:19

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

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БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Венгрия не собирается менять направление, выбранное в вопросе Украины, заявил в понедельник премьер-министр страны Виктор Орбан. "Венгрия стремится к сотрудничеству в области внешней политики с членами Европейского союза, но у нас суверенная внешняя политика. Мы не будем менять то направление, по которому мы следовали в случае этой войны, мы будем идти за миром и действовать соответствующе", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам встречи премьеров Вышеградской четверки в столице Словакии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230626/evrointegratsiya-1880486213.html

украина

венгрия

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Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, виктор орбан