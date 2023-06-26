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Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880431135.html
Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ
Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2023
Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ
Украина не смогла воспользоваться на поле боя произошедшем в минувшие выходные в России, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, пишет газета New York... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:30
2023-06-26T11:30
специальная военная операция на украине
россия
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украина не смогла воспользоваться на поле боя произошедшем в минувшие выходные в России, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков. Как отмечает газета со ссылкой на американских чиновников, ситуация вокруг связанных с Евгением Пригожиным событий не заставила ни одно российское подразделение в пятницу или субботу покинуть свои позиции на поле боя. "Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но... в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться", - говорится в сообщении издания со ссылкой на американских чиновников и независимых аналитиков. Конкретные варианты возможных действий киевской стороны газета не называет, ограничившись лишь констатацией, что украинские военные "попытаться добиться некоторых успехов". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880224736.html
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россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ

NYT: Киев не смог воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России на поле боя

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украина не смогла воспользоваться на поле боя произошедшем в минувшие выходные в России, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.
Как отмечает газета со ссылкой на американских чиновников, ситуация вокруг связанных с Евгением Пригожиным событий не заставила ни одно российское подразделение в пятницу или субботу покинуть свои позиции на поле боя.
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Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа
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"Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но... в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться", - говорится в сообщении издания со ссылкой на американских чиновников и независимых аналитиков. Конкретные варианты возможных действий киевской стороны газета не называет, ограничившись лишь констатацией, что украинские военные "попытаться добиться некоторых успехов".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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