Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя, сообщили СМИ
NYT: Киев не смог воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России на поле боя
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украина не смогла воспользоваться на поле боя произошедшем в минувшие выходные в России, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.
Как отмечает газета со ссылкой на американских чиновников, ситуация вокруг связанных с Евгением Пригожиным событий не заставила ни одно российское подразделение в пятницу или субботу покинуть свои позиции на поле боя.
"Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но... в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться", - говорится в сообщении издания со ссылкой на американских чиновников и независимых аналитиков. Конкретные варианты возможных действий киевской стороны газета не называет, ограничившись лишь констатацией, что украинские военные "попытаться добиться некоторых успехов".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.