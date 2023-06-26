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Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880425340.html
Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину
Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину - РИА Новости, 26.06.2023
Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель увидел угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне последних событий в России, но при этом считает необходимым... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:01
2023-06-26T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
евросоюз
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель увидел угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне последних событий в России, но при этом считает необходимым продолжение поддержки Киева со стороны ЕС. В понедельник в Люксембурге проходит заседание глав МИД стран ЕС, на котором последние события в РФ станут, как ожидается, одной из центральных тем в повестке. "Сегодня Совет будет обсуждать увеличение нашей поддержки Украины. Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает &lt;…&gt; важность такой поддержки", - указал Боррель. По его словам, произошедшее в России беспокоит ЕС, "поскольку это ядерная держава". "Это не хорошо - наблюдать как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность", - пояснил также глава евродипломатии. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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в мире, россия, украина, евросоюз, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину

Боррель заявил, что видит угрозу ядерной стабильности, но выступает за поддержку Украины

© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель увидел угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне последних событий в России, но при этом считает необходимым продолжение поддержки Киева со стороны ЕС.
В понедельник в Люксембурге проходит заседание глав МИД стран ЕС, на котором последние события в РФ станут, как ожидается, одной из центральных тем в повестке.
"Сегодня Совет будет обсуждать увеличение нашей поддержки Украины. Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает <…> важность такой поддержки", - указал Боррель.
По его словам, произошедшее в России беспокоит ЕС, "поскольку это ядерная держава". "Это не хорошо - наблюдать как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность", - пояснил также глава евродипломатии.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвросоюзЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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