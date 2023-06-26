https://ria.ru/20230626/ukraina-1880425340.html

Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину

Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину - РИА Новости, 26.06.2023

Боррель заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель увидел угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне последних событий в России, но при этом считает необходимым... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:01

2023-06-26T11:01

2023-06-26T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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евросоюз

жозеп боррель

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель увидел угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне последних событий в России, но при этом считает необходимым продолжение поддержки Киева со стороны ЕС. В понедельник в Люксембурге проходит заседание глав МИД стран ЕС, на котором последние события в РФ станут, как ожидается, одной из центральных тем в повестке. "Сегодня Совет будет обсуждать увеличение нашей поддержки Украины. Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает <…> важность такой поддержки", - указал Боррель. По его словам, произошедшее в России беспокоит ЕС, "поскольку это ядерная держава". "Это не хорошо - наблюдать как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность", - пояснил также глава евродипломатии. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр