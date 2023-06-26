https://ria.ru/20230626/ukraina-1880417429.html
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета, сообщили СМИ
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2023
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета, сообщили СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, сообщает издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:37
2023-06-26T10:37
2023-06-26T10:37
в мире
киев
михаил головков
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале. "НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета Михаила Головко. По предварительной информации – по статье, связанной с перемещениями через государственную границу и с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что Головко везут в Киев, в самом облсовете идут обыски. Официально факт задержания Головко пока не подтверждался.
https://ria.ru/20210728/yanukovich-1743342189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, михаил головков, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua
В мире, Киев, Михаил Головков, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета, сообщили СМИ
Страна.ua: антикоррупционное бюро Украины задержало главу Тернопольского облсовета Головко