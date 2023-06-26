https://ria.ru/20230626/ukraina-1880417429.html

НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета, сообщили СМИ

НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2023

НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета, сообщили СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, сообщает издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:37

2023-06-26T10:37

2023-06-26T10:37

в мире

киев

михаил головков

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

страна.ua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2c2591570f2d2d62fa30d2e7aef3faac.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале. "НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета Михаила Головко. По предварительной информации – по статье, связанной с перемещениями через государственную границу и с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что Головко везут в Киев, в самом облсовете идут обыски. Официально факт задержания Головко пока не подтверждался.

https://ria.ru/20210728/yanukovich-1743342189.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, михаил головков, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua