https://ria.ru/20230626/ukraina-1880411737.html
МИД Италии заявил, что время для вступления Украины в НАТО не пришло
МИД Италии заявил, что время для вступления Украины в НАТО не пришло - РИА Новости, 26.06.2023
МИД Италии заявил, что время для вступления Украины в НАТО не пришло
Время для вступления Украины в НАТО еще не наступило, предстоящий саммит альянса в Вильнюсе даст возможность сделать первые шаги, заявил в интервью газете la... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:16
2023-06-26T10:16
2023-06-26T10:16
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антонио таяни
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Время для вступления Украины в НАТО еще не наступило, предстоящий саммит альянса в Вильнюсе даст возможность сделать первые шаги, заявил в интервью газете la Stampa глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Еще не время для ее (Украины) вступления в НАТО, сначала должен быть достигнут мир, но первые шаги к членству уже могут быть сделаны на саммите Атлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле, что позволить создать Совет НАТО - Украина, что Италия убежденно поддерживает", - заявил он. Говоря о поддержке Киева, Таяни подчеркнул, что Италия продолжит ее, "пока их независимость в опасности" и, "если необходимо, вооружением". При этом министр отметил вклад Италии в восстановление Украины, в частности, через отправку около 100 тонн электроматериалов.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, италия, антонио таяни, нато
В мире, Украина, Италия, Антонио Таяни, НАТО
МИД Италии заявил, что время для вступления Украины в НАТО не пришло
Глава МИД Италии Таяни заявил, что для вступления Украины в НАТО еще не время