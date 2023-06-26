https://ria.ru/20230626/ukraina-1880411737.html

МИД Италии заявил, что время для вступления Украины в НАТО не пришло

МИД Италии заявил, что время для вступления Украины в НАТО не пришло - РИА Новости, 26.06.2023

МИД Италии заявил, что время для вступления Украины в НАТО не пришло

Время для вступления Украины в НАТО еще не наступило, предстоящий саммит альянса в Вильнюсе даст возможность сделать первые шаги, заявил в интервью газете la... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:16

2023-06-26T10:16

2023-06-26T10:16

в мире

украина

италия

антонио таяни

нато

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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Время для вступления Украины в НАТО еще не наступило, предстоящий саммит альянса в Вильнюсе даст возможность сделать первые шаги, заявил в интервью газете la Stampa глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Еще не время для ее (Украины) вступления в НАТО, сначала должен быть достигнут мир, но первые шаги к членству уже могут быть сделаны на саммите Атлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле, что позволить создать Совет НАТО - Украина, что Италия убежденно поддерживает", - заявил он. Говоря о поддержке Киева, Таяни подчеркнул, что Италия продолжит ее, "пока их независимость в опасности" и, "если необходимо, вооружением". При этом министр отметил вклад Италии в восстановление Украины, в частности, через отправку около 100 тонн электроматериалов.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, италия, антонио таяни, нато