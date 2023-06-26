Рейтинг@Mail.ru
"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html
"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине
"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине - РИА Новости, 26.06.2023
"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине
Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель American Conservative Дуг... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T01:05
2023-06-26T01:05
в мире
россия
украина
дуг бэндоу
нато
европарламент
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу.Журналист рассказал, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в Америку приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в Североатлантический альянс, и ему удалось с ними пообщаться. Во время обсуждений обозреватель смог подтвердить свои доводы о том, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией."Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно", — заявил Бэндоу.По мнению обозревателя, среди членов НАТО только США готовы к подобному противостоянию, но в Вашингтоне осознают, что столкновение с Россией сопрягается с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на шаг, который угрожает безопасности Штатов.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля, он пройдет в столице Литвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html
россия
украина
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_4d87f9405cecd69be2600c55bb4b8c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дуг бэндоу, нато, европарламент, вильнюс
В мире, Россия, Украина, Дуг Бэндоу, НАТО, Европарламент, Вильнюс
"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине

AC: в Европе устали от Украины и не станут за нее сражаться в реальной войне против России

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу.
Журналист рассказал, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в Америку приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в Североатлантический альянс, и ему удалось с ними пообщаться. Во время обсуждений обозреватель смог подтвердить свои доводы о том, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией.
«
"Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно", — заявил Бэндоу.
По мнению обозревателя, среди членов НАТО только США готовы к подобному противостоянию, но в Вашингтоне осознают, что столкновение с Россией сопрягается с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на шаг, который угрожает безопасности Штатов.
Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля, он пройдет в столице Литвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
25 июня, 21:36
 
В миреРоссияУкраинаДуг БэндоуНАТОЕвропарламентВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала