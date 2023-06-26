https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html

"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине

"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине - РИА Новости, 26.06.2023

"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине

Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель American Conservative Дуг... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T01:05

2023-06-26T01:05

2023-06-26T01:05

в мире

россия

украина

дуг бэндоу

нато

европарламент

вильнюс

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу.Журналист рассказал, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в Америку приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в Североатлантический альянс, и ему удалось с ними пообщаться. Во время обсуждений обозреватель смог подтвердить свои доводы о том, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией."Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно", — заявил Бэндоу.По мнению обозревателя, среди членов НАТО только США готовы к подобному противостоянию, но в Вашингтоне осознают, что столкновение с Россией сопрягается с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на шаг, который угрожает безопасности Штатов.Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля, он пройдет в столице Литвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html

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украина

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина, дуг бэндоу, нато, европарламент, вильнюс