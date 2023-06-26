"Никто не согласился". В США сообщили Зеленскому плохую новость об Украине
AC: в Европе устали от Украины и не станут за нее сражаться в реальной войне против России
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, написал обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу.
Журналист рассказал, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в Америку приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в Североатлантический альянс, и ему удалось с ними пообщаться. Во время обсуждений обозреватель смог подтвердить свои доводы о том, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией.
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"Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно", — заявил Бэндоу.
По мнению обозревателя, среди членов НАТО только США готовы к подобному противостоянию, но в Вашингтоне осознают, что столкновение с Россией сопрягается с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на шаг, который угрожает безопасности Штатов.
Саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля, он пройдет в столице Литвы.
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