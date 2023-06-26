https://ria.ru/20230626/ucheba-1880494316.html

Гладков поручил проработать форматы учебы в белгородском приграничье

Гладков поручил проработать форматы учебы в белгородском приграничье - РИА Новости, 26.06.2023

Гладков поручил проработать форматы учебы в белгородском приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил правительству региона, опираясь на мнение родителей учеников, разработать различные варианты для... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:29

2023-06-26T15:29

2023-06-26T15:29

общество

белгородская область

белгород

корочанский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил правительству региона, опираясь на мнение родителей учеников, разработать различные варианты для образовательного процесса в новом учебном году в приграничных районах, чтобы учеба для школьников и студентов была не только эффективной, но и безопасной, сообщила пресс-служба правительства области. Как отметили в правительстве, сейчас региональное министерство образования анализирует инфраструктуру образовательных организаций: расстояние до границы, наличие и вместимость укрытия, а также иные характеристики, связанные с организацией безопасного учебного процесса", - говорится в сообщении. По словам заместителя губернатора – министра образования Белгородской области Андрея Милёхина, уже сейчас понятно, что образовательные учреждения, расположенные в зоне 20 км до границы, осуществлять очное обучение не будут. В этом случае будет предусмотрен трансфер обучающихся. "Для школ девяти приграничных муниципалитетов, Яковлевского и Новооскольского городских округов, а также города Белгорода и Мелиховского сельского поселения Корочанского района разрабатываются модели, включающие различные подходы: проведение занятий онлайн, по картам уроков или очно; обучение в 2 смены, либо по скользящему графику; закрепление за каждым классом своего кабинета; задействование помещений учреждений дополнительного образования, культуры и спорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что аналогичная работа будет проведена по колледжам и вузам области. А детские сады предложено открыть уже с августа. Все готовые модели и предложения будут рассмотрены на заседании оперативного штаба региона. Правительству региона также предстоит разработать алгоритмы поведения учителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Губернатор Белгородской области поручил региональному министерству образования собрать с муниципалитетов предложения по дополнительному усилению мер безопасности. "В разрезе каждого муниципалитета нужно собрать предложения по затратам на усиление мер антитеррористической безопасности в наших учреждениях образования, а также на увеличение количества школьного транспорта для организации подвоза детей. При этом, конечно, мы должны избежать избыточности", — поручил глава региона. Гладков также отметил, что итоговое решение по формату обучения детей останется за родителями. "Мнение родителей — это приоритет. Мы предоставляем информацию, мы обсуждаем различные варианты, но окончательное решение принимают только родители", — подчеркнул губернатор Белгородской области.

https://ria.ru/20230626/obstrel-1880439969.html

https://ria.ru/20230624/belgorod-1880187221.html

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корочанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, белгород, корочанский район, вячеслав гладков