https://ria.ru/20230626/uchastok-1880447092.html

Сотрудник российской дипмиссии покинул участок под посольство в Австралии

Сотрудник российской дипмиссии покинул участок под посольство в Австралии - РИА Новости, 26.06.2023

Сотрудник российской дипмиссии покинул участок под посольство в Австралии

Сотрудник российской дипмиссии в Австралии покинул участок под строительство нового здания посольства, который он сторожил, сообщил телеканал Sky News... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:47

2023-06-26T12:47

2023-06-26T13:33

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудник российской дипмиссии в Австралии покинул участок под строительство нового здания посольства, который он сторожил, сообщил телеканал Sky News Australia. Речь идет о территории около здания парламента в Канберре, которую Россия арендовала в 2008 году для строительства нового комплекса дипмиссии. Там уже построили здание консульского отдела, но, как сообщили РИА Новости в посольстве, оно не функционирует. На минувшей неделе австралийские СМИ сообщили, что на земельном участке якобы самовольно поселился "российский дипломат". Посольство России подтвердило, что его сотрудники действительно находятся там, чтобы охранять строение и материалы.Как заявил корреспондент Sky News, мужчина, который жил на спорном участке несколько дней, покинул объект на минивэне с дипломатическими номерами.Это произошло вскоре после того, как Верховный суд Австралии в понедельник отклонил ходатайство России о судебном запрете на выселение посольства из здания в Канберре.Адвокат Эллиот Хайд, представлявший российскую сторону, на слушаниях также подтвердил, что проживавший на участке охранял недостроенный комплекс. В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении договора аренды участка под строительство дипмиссии, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. После этого парламент страны принял специальный закон, который отменил аренду. В пятницу, 23 июня, посольство опротестовало это решение в Верховном суде Австралии.

https://ria.ru/20230327/avstraliya-1860814940.html

https://ria.ru/20230624/avstraliya-1880128476.html

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в мире, канберра, австралия, энтони альбанезе, россия