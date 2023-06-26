https://ria.ru/20230626/uchastok-1880447092.html
Сотрудник российской дипмиссии покинул участок под посольство в Австралии
Сотрудник российской дипмиссии покинул участок под посольство в Австралии - РИА Новости, 26.06.2023
Сотрудник российской дипмиссии покинул участок под посольство в Австралии
Сотрудник российской дипмиссии в Австралии покинул участок под строительство нового здания посольства, который он сторожил, сообщил телеканал Sky News... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:47
2023-06-26T12:47
2023-06-26T13:33
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудник российской дипмиссии в Австралии покинул участок под строительство нового здания посольства, который он сторожил, сообщил телеканал Sky News Australia. Речь идет о территории около здания парламента в Канберре, которую Россия арендовала в 2008 году для строительства нового комплекса дипмиссии. Там уже построили здание консульского отдела, но, как сообщили РИА Новости в посольстве, оно не функционирует. На минувшей неделе австралийские СМИ сообщили, что на земельном участке якобы самовольно поселился "российский дипломат". Посольство России подтвердило, что его сотрудники действительно находятся там, чтобы охранять строение и материалы.Как заявил корреспондент Sky News, мужчина, который жил на спорном участке несколько дней, покинул объект на минивэне с дипломатическими номерами.Это произошло вскоре после того, как Верховный суд Австралии в понедельник отклонил ходатайство России о судебном запрете на выселение посольства из здания в Канберре.Адвокат Эллиот Хайд, представлявший российскую сторону, на слушаниях также подтвердил, что проживавший на участке охранял недостроенный комплекс. В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении договора аренды участка под строительство дипмиссии, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. После этого парламент страны принял специальный закон, который отменил аренду. В пятницу, 23 июня, посольство опротестовало это решение в Верховном суде Австралии.
https://ria.ru/20230327/avstraliya-1860814940.html
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в мире, канберра, австралия, энтони альбанезе, россия
В мире, Канберра, Австралия, Энтони Альбанезе, Россия
Сотрудник российской дипмиссии покинул участок под посольство в Австралии
Sky News: сотрудник дипмиссии России, стороживший участок земли в Канберре, покинул объект
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Сотрудник российской дипмиссии в Австралии покинул участок под строительство нового здания посольства, который он сторожил, сообщил телеканал Sky News Australia
.
Речь идет о территории около здания парламента в Канберре
, которую Россия
арендовала в 2008 году для строительства нового комплекса дипмиссии. Там уже построили здание консульского отдела, но, как сообщили РИА Новости в посольстве, оно не функционирует.
На минувшей неделе австралийские СМИ сообщили, что на земельном участке якобы самовольно поселился "российский дипломат". Посольство России подтвердило, что его сотрудники действительно находятся там, чтобы охранять строение и материалы.
Как заявил корреспондент Sky News, мужчина, который жил на спорном участке несколько дней, покинул объект на минивэне с дипломатическими номерами.
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Это произошло вскоре после того, как Верховный суд Австралии в понедельник отклонил ходатайство России о судебном запрете на выселение посольства из здания в Канберре.
Адвокат Эллиот Хайд, представлявший российскую сторону, на слушаниях также подтвердил, что проживавший на участке охранял недостроенный комплекс.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении договора аренды участка под строительство дипмиссии, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным.
После этого парламент страны принял специальный закон, который отменил аренду. В пятницу, 23 июня, посольство опротестовало это решение в Верховном суде Австралии.
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