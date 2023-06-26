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Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню - РИА Новости, 26.06.2023
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11:15 26.06.2023 (обновлено: 12:06 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/tseny-1880428819.html
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню - РИА Новости, 26.06.2023
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с сегодняшнего дня повысила цены в заведениях с концепцией кафе (бывшие Маккафе) в связи с ростом... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:15
2023-06-26T12:06
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
экономика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с сегодняшнего дня повысила цены в заведениях с концепцией кафе (бывшие Маккафе) в связи с ростом себестоимости продукции, повышение на некоторые позиции составило порядка 10 рублей, выяснили корреспонденты РИА Новости.В середине июня сеть ресторанов "Вкусно - и точка" сообщила о том, что с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на 6% в связи с ростом себестоимости продукции.В пресс-службе компании пояснили, что в среднем на весь ассортимент концепции кафе цены выросли на 2%, повышение по отдельным позициям составило 6%.Так, например, уже сегодня с утра в кафе "Вкусно - и точка" рядом с метро "Улица 1905 года" в Москве круассан с ветчиной и сыром стал стоить 150 рублей против 139 рублей на прошлой неделе. Поднялись в цене и чизкейки с разными вкусами до 185 рублей со 175 рублей. При этом творожник и розан с ванильным кремом не изменились в цене и по-прежнему стоят 79 и 119 рублей соответственно.Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", ставшая преемницей McDonald's в России, заработала в июне 2022 года, а концепцию кафе (бывшие Маккафе) перезапустили в августе.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), экономика
Россия, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Экономика
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню

Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на меню кафе в среднем на шесть процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТерминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания "Вкусно — и точка"
Терминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Терминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания "Вкусно — и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с сегодняшнего дня повысила цены в заведениях с концепцией кафе (бывшие Маккафе) в связи с ростом себестоимости продукции, повышение на некоторые позиции составило порядка 10 рублей, выяснили корреспонденты РИА Новости.
В середине июня сеть ресторанов "Вкусно - и точка" сообщила о том, что с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на 6% в связи с ростом себестоимости продукции.
В пресс-службе компании пояснили, что в среднем на весь ассортимент концепции кафе цены выросли на 2%, повышение по отдельным позициям составило 6%.
Так, например, уже сегодня с утра в кафе "Вкусно - и точка" рядом с метро "Улица 1905 года" в Москве круассан с ветчиной и сыром стал стоить 150 рублей против 139 рублей на прошлой неделе. Поднялись в цене и чизкейки с разными вкусами до 185 рублей со 175 рублей. При этом творожник и розан с ванильным кремом не изменились в цене и по-прежнему стоят 79 и 119 рублей соответственно.
Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", ставшая преемницей McDonald's в России, заработала в июне 2022 года, а концепцию кафе (бывшие Маккафе) перезапустили в августе.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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