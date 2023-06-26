https://ria.ru/20230626/tseny-1880428819.html
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню - РИА Новости, 26.06.2023
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с сегодняшнего дня повысила цены в заведениях с концепцией кафе (бывшие Маккафе) в связи с ростом... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:15
2023-06-26T11:15
2023-06-26T12:06
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838077900_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_87fe0713ab5e2fd2894290f4dc1f626d.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с сегодняшнего дня повысила цены в заведениях с концепцией кафе (бывшие Маккафе) в связи с ростом себестоимости продукции, повышение на некоторые позиции составило порядка 10 рублей, выяснили корреспонденты РИА Новости.В середине июня сеть ресторанов "Вкусно - и точка" сообщила о том, что с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на 6% в связи с ростом себестоимости продукции.В пресс-службе компании пояснили, что в среднем на весь ассортимент концепции кафе цены выросли на 2%, повышение по отдельным позициям составило 6%.Так, например, уже сегодня с утра в кафе "Вкусно - и точка" рядом с метро "Улица 1905 года" в Москве круассан с ветчиной и сыром стал стоить 150 рублей против 139 рублей на прошлой неделе. Поднялись в цене и чизкейки с разными вкусами до 185 рублей со 175 рублей. При этом творожник и розан с ванильным кремом не изменились в цене и по-прежнему стоят 79 и 119 рублей соответственно.Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", ставшая преемницей McDonald's в России, заработала в июне 2022 года, а концепцию кафе (бывшие Маккафе) перезапустили в августе.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
https://ria.ru/20230605/vkusno-1876190660.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838077900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d4df75523baaf5a7f1eea7c75129914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), экономика
Россия, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Экономика
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на некоторые позиции меню
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на меню кафе в среднем на шесть процентов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с сегодняшнего дня повысила цены в заведениях с концепцией кафе (бывшие Маккафе) в связи с ростом себестоимости продукции, повышение на некоторые позиции составило порядка 10 рублей, выяснили корреспонденты РИА Новости.
В середине июня сеть ресторанов "Вкусно - и точка" сообщила о том, что с 26 июня повысит цены в своих кафе в среднем на 6% в связи с ростом себестоимости продукции.
В пресс-службе компании пояснили, что в среднем на весь ассортимент концепции кафе цены выросли на 2%, повышение по отдельным позициям составило 6%.
Так, например, уже сегодня с утра в кафе "Вкусно - и точка" рядом с метро "Улица 1905 года" в Москве
круассан с ветчиной и сыром стал стоить 150 рублей против 139 рублей на прошлой неделе. Поднялись в цене и чизкейки с разными вкусами до 185 рублей со 175 рублей. При этом творожник и розан с ванильным кремом не изменились в цене и по-прежнему стоят 79 и 119 рублей соответственно.
Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", ставшая преемницей McDonald's
в России
, заработала в июне 2022 года, а концепцию кафе (бывшие Маккафе) перезапустили в августе.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
"Вкусно — и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения