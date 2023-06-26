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В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой - РИА Новости, 26.06.2023
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Культура
 
19:04 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/troitsa-1880567728.html
В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой
В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой - РИА Новости, 26.06.2023
В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой
Сохранность иконы "Троица" Андрея Рублева остается главным вопросом, Русская православная церковь должна приложить все усилия для ее сохранения, заявил... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:04
2023-06-26T19:04
культура
россия
михаил швыдкой
владимир путин
сергий радонежский
русская православная церковь
троице-сергиева лавра
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн – РИА Новости. Сохранность иконы "Троица" Андрея Рублева остается главным вопросом, Русская православная церковь должна приложить все усилия для ее сохранения, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Всегда считал, что церковь пострадала от большевиков очень сильно. Еще в середине, первой половине 60-х годов взрывали церкви. Это все было на нашей памяти. Поэтому я всегда считал, что церкви нужно возвращать то, что ей принадлежит. Но любой рачительный собственник должен относиться к собственности с пониманием того, что она должна быть сохранена и находиться в сохранности", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что "важно понимать, что "Троица" – это шедевр, равных которому в русской культуре насчитываются единицы". "Я считают, что главная проблема – это ее сохранение. Что, мне кажется, понимают в Русской православной церкви и в министерстве культуры. Во всяком случае, если она является собственностью Русской православной церкви, то Русская православная церковь должна приложить все усилия, чтобы не только использовать ее в богослужебных целях, но и сохранить для вечности и Господа Бога", - отметил он. Указ о передаче иконы Церкви в мае подписал президент РФ Владимир Путин. В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля - дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Икона доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация.
https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html
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россия, михаил швыдкой, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, троице-сергиева лавра
Культура, Россия, Михаил Швыдкой, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Троице-Сергиева лавра
В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой

Швыдкой заявил, что сохранность "Троицы" остается главным вопросом, и в РПЦ это понимают

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИкона Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн – РИА Новости. Сохранность иконы "Троица" Андрея Рублева остается главным вопросом, Русская православная церковь должна приложить все усилия для ее сохранения, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«
"Всегда считал, что церковь пострадала от большевиков очень сильно. Еще в середине, первой половине 60-х годов взрывали церкви. Это все было на нашей памяти. Поэтому я всегда считал, что церкви нужно возвращать то, что ей принадлежит. Но любой рачительный собственник должен относиться к собственности с пониманием того, что она должна быть сохранена и находиться в сохранности", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Он добавил, что "важно понимать, что "Троица" – это шедевр, равных которому в русской культуре насчитываются единицы".
«
"Я считают, что главная проблема – это ее сохранение. Что, мне кажется, понимают в Русской православной церкви и в министерстве культуры. Во всяком случае, если она является собственностью Русской православной церкви, то Русская православная церковь должна приложить все усилия, чтобы не только использовать ее в богослужебных целях, но и сохранить для вечности и Господа Бога", - отметил он.
Указ о передаче иконы Церкви в мае подписал президент РФ Владимир Путин. В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля - дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Икона доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация.
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КультураРоссияМихаил ШвыдкойВладимир ПутинСергий РадонежскийРусская православная церковьТроице-Сергиева лавра
 
 
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