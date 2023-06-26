В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой
Швыдкой заявил, что сохранность "Троицы" остается главным вопросом, и в РПЦ это понимают
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИкона Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн – РИА Новости. Сохранность иконы "Троица" Андрея Рублева остается главным вопросом, Русская православная церковь должна приложить все усилия для ее сохранения, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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"Всегда считал, что церковь пострадала от большевиков очень сильно. Еще в середине, первой половине 60-х годов взрывали церкви. Это все было на нашей памяти. Поэтому я всегда считал, что церкви нужно возвращать то, что ей принадлежит. Но любой рачительный собственник должен относиться к собственности с пониманием того, что она должна быть сохранена и находиться в сохранности", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он добавил, что "важно понимать, что "Троица" – это шедевр, равных которому в русской культуре насчитываются единицы".
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"Я считают, что главная проблема – это ее сохранение. Что, мне кажется, понимают в Русской православной церкви и в министерстве культуры. Во всяком случае, если она является собственностью Русской православной церкви, то Русская православная церковь должна приложить все усилия, чтобы не только использовать ее в богослужебных целях, но и сохранить для вечности и Господа Бога", - отметил он.
Указ о передаче иконы Церкви в мае подписал президент РФ Владимир Путин. В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля - дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Икона доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация.