https://ria.ru/20230626/troitsa-1880567728.html

В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой

В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой - РИА Новости, 26.06.2023

В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой

Сохранность иконы "Троица" Андрея Рублева остается главным вопросом, Русская православная церковь должна приложить все усилия для ее сохранения, заявил... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:04

2023-06-26T19:04

2023-06-26T19:04

культура

россия

михаил швыдкой

владимир путин

сергий радонежский

русская православная церковь

троице-сергиева лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876051284_0:244:2583:1697_1920x0_80_0_0_96955a29f2b18a86affd5b970ad32e44.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн – РИА Новости. Сохранность иконы "Троица" Андрея Рублева остается главным вопросом, Русская православная церковь должна приложить все усилия для ее сохранения, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Всегда считал, что церковь пострадала от большевиков очень сильно. Еще в середине, первой половине 60-х годов взрывали церкви. Это все было на нашей памяти. Поэтому я всегда считал, что церкви нужно возвращать то, что ей принадлежит. Но любой рачительный собственник должен относиться к собственности с пониманием того, что она должна быть сохранена и находиться в сохранности", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что "важно понимать, что "Троица" – это шедевр, равных которому в русской культуре насчитываются единицы". "Я считают, что главная проблема – это ее сохранение. Что, мне кажется, понимают в Русской православной церкви и в министерстве культуры. Во всяком случае, если она является собственностью Русской православной церкви, то Русская православная церковь должна приложить все усилия, чтобы не только использовать ее в богослужебных целях, но и сохранить для вечности и Господа Бога", - отметил он. Указ о передаче иконы Церкви в мае подписал президент РФ Владимир Путин. В РПЦ сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля - дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Икона доступна для поклонения, затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация.

https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html

https://ria.ru/20230622/troitsa-1879839702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил швыдкой, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, троице-сергиева лавра