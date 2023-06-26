В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 00.42 и в 01.30 (совпадает с мск).
Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в Киевской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Местные телеграм-каналы также сообщали о взрывах в Запорожском районе подконтрольной Киеву Запорожской области, в подконтрольном Киеву городе Херсон, а также в Черкасской и Полтавской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.