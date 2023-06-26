https://ria.ru/20230626/trevoga-1880377237.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.06.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T01:01

2023-06-26T01:01

2023-06-26T01:56

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 00.42 и в 01.30 (совпадает с мск). Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в Киевской области.Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Местные телеграм-каналы также сообщали о взрывах в Запорожском районе подконтрольной Киеву Запорожской области, в подконтрольном Киеву городе Херсон, а также в Черкасской и Полтавской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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в мире, украина, киев, вооруженные силы рф