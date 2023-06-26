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Под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой - РИА Новости, 26.06.2023
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07:33 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/tragediya-1880387389.html
Под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой
Под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой - РИА Новости, 26.06.2023
Под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой
Прокуратура Уярского района Красноярского края организовала проверку из-за гибели 14-летнего подростка, на которого упала бетонная конструкция, сообщает... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T07:33
2023-06-26T07:33
происшествия
уярский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Прокуратура Уярского района Красноярского края организовала проверку из-за гибели 14-летнего подростка, на которого упала бетонная конструкция, сообщает региональная прокуратура. "Прокуратура Уярского района организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка. В заброшенном здании на него упала бетонная конструкция", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в субботу вечером один из двух 14-летних подростков в заброшенном здании села Сушиновка Уярского района прыгнул с бетонной плиты, что привело к обрушению конструкции. С многочисленными травмами головы, тела и внутренних органов он был доставлен в больницу, где на следующий день скончался. По информации ведомства, молодой человек занимался любительским паркуром – прыжками через препятствия. В прокуратуре отметили, что заброшенный объект находится на балансе Сушиновского сельсовета и более 10 лет не эксплуатируется. Семья погибшего на учете не состоит и характеризуется положительно.
https://ria.ru/20230626/tragediya-1880386634.html
уярский район
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происшествия, уярский район, красноярский край
Происшествия, Уярский район, Красноярский край
Под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой

Прокуратура: под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Прокуратура Уярского района Красноярского края организовала проверку из-за гибели 14-летнего подростка, на которого упала бетонная конструкция, сообщает региональная прокуратура.
«
"Прокуратура Уярского района организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка. В заброшенном здании на него упала бетонная конструкция", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в субботу вечером один из двух 14-летних подростков в заброшенном здании села Сушиновка Уярского района прыгнул с бетонной плиты, что привело к обрушению конструкции. С многочисленными травмами головы, тела и внутренних органов он был доставлен в больницу, где на следующий день скончался. По информации ведомства, молодой человек занимался любительским паркуром – прыжками через препятствия.
В прокуратуре отметили, что заброшенный объект находится на балансе Сушиновского сельсовета и более 10 лет не эксплуатируется. Семья погибшего на учете не состоит и характеризуется положительно.
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ПроисшествияУярский районКрасноярский край
 
 
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