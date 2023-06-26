https://ria.ru/20230626/tragediya-1880387389.html

Под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой

Под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой - РИА Новости, 26.06.2023

Под Красноярском подростка насмерть придавило бетонной плитой

Прокуратура Уярского района Красноярского края организовала проверку из-за гибели 14-летнего подростка, на которого упала бетонная конструкция, сообщает... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T07:33

2023-06-26T07:33

2023-06-26T07:33

происшествия

уярский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Прокуратура Уярского района Красноярского края организовала проверку из-за гибели 14-летнего подростка, на которого упала бетонная конструкция, сообщает региональная прокуратура. "Прокуратура Уярского района организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка. В заброшенном здании на него упала бетонная конструкция", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в субботу вечером один из двух 14-летних подростков в заброшенном здании села Сушиновка Уярского района прыгнул с бетонной плиты, что привело к обрушению конструкции. С многочисленными травмами головы, тела и внутренних органов он был доставлен в больницу, где на следующий день скончался. По информации ведомства, молодой человек занимался любительским паркуром – прыжками через препятствия. В прокуратуре отметили, что заброшенный объект находится на балансе Сушиновского сельсовета и более 10 лет не эксплуатируется. Семья погибшего на учете не состоит и характеризуется положительно.

https://ria.ru/20230626/tragediya-1880386634.html

уярский район

красноярский край

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происшествия, уярский район, красноярский край