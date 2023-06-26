https://ria.ru/20230626/telo-1880411874.html

В Приморье нашли тело мальчика, погибшего вместе с сестрой при купании

В Приморье нашли тело мальчика, погибшего вместе с сестрой при купании - РИА Новости, 26.06.2023

В Приморье нашли тело мальчика, погибшего вместе с сестрой при купании

Тело семилетнего мальчика, который пропал вместе с сестрой при купании у села Хвалынка Спасского района Приморского края, обнаружено, говорится в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:18

2023-06-26T10:18

2023-06-26T10:20

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Тело семилетнего мальчика, который пропал вместе с сестрой при купании у села Хвалынка Спасского района Приморского края, обнаружено, говорится в телеграм-канале краевого управления СК РФ. Ранее в ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") из-за пропажи двоих купавшихся в окрестностях села детей. Предположительно, семилетний мальчик стал тонуть, ему на помощь бросилась 17-летняя девушка, но не смогла помочь и тоже ушла под воду. По информации следователей, пропавшие дети - брат и сестра. Ее тело было обнаружено в 15.55 (8.55 мск), рассказали в ГУМЧС по региону. "Тело погибшего во время купания в водоеме села Хвалынка семилетнего мальчика также обнаружено", - сообщили в СУСК.В субботу четыре ребенка восьми, 10 и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться на реку Арсеньевка в Яковлевском районе края. Один из детей, мальчик, начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Об обнаружении тел двух детей стало известно в воскресенье, о нахождении тела третьего пропавшего сообщили в понедельник.

https://ria.ru/20230621/reka-1879464961.html

приморский край

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край