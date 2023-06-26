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Школьники из Лисичанска отметили выпускной в Татарстане - РИА Новости, 26.06.2023
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13:22 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880455072.html
Школьники из Лисичанска отметили выпускной в Татарстане
Школьники из Лисичанска отметили выпускной в Татарстане - РИА Новости, 26.06.2023
Школьники из Лисичанска отметили выпускной в Татарстане
Пятьдесят 11-классников из Лисичанска, приехавших в Татарстан в январе этого года, получили аттестаты об окончании школы Елабужского института Казанского... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:22
2023-06-26T13:22
республика татарстан
лисичанск
елабуга
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КАЗАНЬ, 26 июн – РИА Новости. Пятьдесят 11-классников из Лисичанска, приехавших в Татарстан в январе этого года, получили аттестаты об окончании школы Елабужского института Казанского федерального университета, сообщает министерство образования и науки республики. "Состоялось вручение аттестатов 50 выпускникам 11-х классов школы "Университетская" Елабужского института Казанского федерального университета, прибывшим в Татарстан из города Лисичанск", - говорится в сообщении. Прибывшие в начале 2023 года в Елабугу по приглашению правительства Татарстана ученики выпускных классов из Лисичанска продолжили обучение в школе "Университетская". Основной задачей педагогов стала подготовка ребят к выпуску из школы, успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы. В школе "Университетская" были сформированы два класса, которые занимались по отдельному учебному плану. Расписание было составлено таким образом, что в первой половине дня ребята посещали учебные занятия с учителем, во второй – дополнительные занятия по предметам. Также школьники были задействованы в кружковой работе. Для всех ребят были предоставлены комнаты в общежитии со всеми удобствами. Из 50 выпускников 46 прошли государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, четыре человека – в формате ЕГЭ. Выпускники будут поступать в высшие и иные учебные заведения по результатам ЕГЭ или по внутренним вступительным испытаниям. На вручении аттестатов ребятам смогли поприсутствовать и их родители, которые приехали из Лисичанска в Татарстан, чтобы отметить выпускной. "Очень благодарны, очень рады, что наши дети смогли закончить школу. Наших детей приняли как родных: обули, одели, учили. Когда мы отправляли детей сюда, то немного побаивались, но сейчас поняли, что опасения были напрасными", - сказала мама одного из выпускников Маргарита Швецова.
https://ria.ru/20230320/kazan-1859136493.html
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лисичанск, елабуга
Республика Татарстан, Лисичанск, Елабуга
Школьники из Лисичанска отметили выпускной в Татарстане

В Татарстане прошел выпускной для 50 школьников из Лисичанска

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Казанский кремль. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 июн – РИА Новости. Пятьдесят 11-классников из Лисичанска, приехавших в Татарстан в январе этого года, получили аттестаты об окончании школы Елабужского института Казанского федерального университета, сообщает министерство образования и науки республики.
"Состоялось вручение аттестатов 50 выпускникам 11-х классов школы "Университетская" Елабужского института Казанского федерального университета, прибывшим в Татарстан из города Лисичанск", - говорится в сообщении.
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Прибывшие в начале 2023 года в Елабугу по приглашению правительства Татарстана ученики выпускных классов из Лисичанска продолжили обучение в школе "Университетская". Основной задачей педагогов стала подготовка ребят к выпуску из школы, успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы.
В школе "Университетская" были сформированы два класса, которые занимались по отдельному учебному плану. Расписание было составлено таким образом, что в первой половине дня ребята посещали учебные занятия с учителем, во второй – дополнительные занятия по предметам. Также школьники были задействованы в кружковой работе. Для всех ребят были предоставлены комнаты в общежитии со всеми удобствами.
Из 50 выпускников 46 прошли государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, четыре человека – в формате ЕГЭ. Выпускники будут поступать в высшие и иные учебные заведения по результатам ЕГЭ или по внутренним вступительным испытаниям.
На вручении аттестатов ребятам смогли поприсутствовать и их родители, которые приехали из Лисичанска в Татарстан, чтобы отметить выпускной.
"Очень благодарны, очень рады, что наши дети смогли закончить школу. Наших детей приняли как родных: обули, одели, учили. Когда мы отправляли детей сюда, то немного побаивались, но сейчас поняли, что опасения были напрасными", - сказала мама одного из выпускников Маргарита Швецова.
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Республика ТатарстанЛисичанскЕлабуга
 
 
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