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Американка застрелила таксиста, приняв его за похитителя
Американка застрелила таксиста, приняв его за похитителя - РИА Новости, 26.06.2023
Американка застрелила таксиста, приняв его за похитителя
Полиция штата Техас задержала американку Фиби Копас, которая застрелила водителя такси Uber, решив, что он хочет похитить ее и увезти в Мексику, сообщил... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:51
2023-06-26T12:51
2023-06-26T13:36
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полиция штата Техас задержала американку Фиби Копас, которая застрелила водителя такси Uber, решив, что он хочет похитить ее и увезти в Мексику, сообщил телеканал CBC News. "В какой-то момент во время поездки Копас подумала, что ее везут в Мексику, и застрелила (таксиста. — Прим. ред.) Пьедра. Расследование не подтверждает, что имело место похищение или что Пьедра отклонился от места назначения", — приводится заявление полицейского участка города Эль-Пасо.По предварительной версии, пассажирку везли по населенному пункту возле государственной границы США, и она увидела дорожные знаки с обозначением мексиканского города Хуарес.Водитель скончался спустя несколько дней в больнице. Задержанной предъявят обвинения в убийстве, она остается под стражей.
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мексика, сша, техас, в мире, uber, авто
Мексика, США, Техас, В мире, Uber, Авто
Американка застрелила таксиста, приняв его за похитителя
Американка застрелила водителя такси, решив, что он хочет похитить ее и увезти в Мексику