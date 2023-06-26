https://ria.ru/20230626/sudimye-1880502132.html
Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК
Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК - РИА Новости, 26.06.2023
Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК
Судимые больше не смогут заключать контракты с частными военными компаниями, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:43
2023-06-26T15:43
2023-06-26T16:08
безопасность
госдума рф
павел крашенинников
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Судимые больше не смогут заключать контракты с частными военными компаниями, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников.Парламентарий отметил, что подобная процедура прописана в принятом ранее законе.Крашенинников подчеркнул, что сейчас судимые могут заключить контракты только с Министерством обороны.На прошлой неделе нижняя палата парламента приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту с Вооруженными силами в период мобилизации и военного положения. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления. В субботу документ подписал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230626/chvk-1880436664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, госдума рф, павел крашенинников, вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Безопасность, Госдума РФ, Павел Крашенинников, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия
Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК
Депутат Крашенинников заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК