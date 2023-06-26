https://ria.ru/20230626/sudimye-1880502132.html

Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК

Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК - РИА Новости, 26.06.2023

Депутат заявил, что судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК

Судимые больше не смогут заключать контракты с частными военными компаниями, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:43

2023-06-26T15:43

2023-06-26T16:08

безопасность

госдума рф

павел крашенинников

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Судимые больше не смогут заключать контракты с частными военными компаниями, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников.Парламентарий отметил, что подобная процедура прописана в принятом ранее законе.Крашенинников подчеркнул, что сейчас судимые могут заключить контракты только с Министерством обороны.На прошлой неделе нижняя палата парламента приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту с Вооруженными силами в период мобилизации и военного положения. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления. В субботу документ подписал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230626/chvk-1880436664.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, госдума рф, павел крашенинников, вооруженные силы рф, владимир путин, россия