Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми
Огнеметчика ВСУ, который хотел сжечь в Рубежном автобус с людьми, приговорили к 15 годам
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии украинского огнеметчика, который пытался сжечь в Рубежном микроавтобус с мирными жителями, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении огнеметчика 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады Евгения Козлова. Он признан виновным в… покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, и жестоком обращении с гражданским населением", - говорится в сообщении ГВП.
Как уточняет СК, 2 апреля 2022 года Козлов в городе Рубежном получил приказ с командира с позывным Лейтнаб на уничтожение мирных людей, пытавшихся эвакуироваться в российскую зону. Козлов выбрал в качестве цели микроавтобус, в котором находились мирные граждане, и два раза выстрелил термобарическими боеприпасами. В результате автобус загорелся, пострадала находившаяся в салоне женщина.
В ходе предварительного следствия и в суде Козлов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство.
"Суд приговорил Козлова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.