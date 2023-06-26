https://ria.ru/20230626/sud-1880434260.html

Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми

Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми - РИА Новости, 26.06.2023

Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми

Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии украинского огнеметчика, который пытался сжечь в Рубежном микроавтобус с мирными жителями, сообщают пресс-службы РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:53

2023-06-26T11:53

2023-06-26T11:53

происшествия

луганская народная республика

рубежное

россия

главная военная прокуратура

главная военная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии украинского огнеметчика, который пытался сжечь в Рубежном микроавтобус с мирными жителями, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении огнеметчика 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады Евгения Козлова. Он признан виновным в… покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, и жестоком обращении с гражданским населением", - говорится в сообщении ГВП. Как уточняет СК, 2 апреля 2022 года Козлов в городе Рубежном получил приказ с командира с позывным Лейтнаб на уничтожение мирных людей, пытавшихся эвакуироваться в российскую зону. Козлов выбрал в качестве цели микроавтобус, в котором находились мирные граждане, и два раза выстрелил термобарическими боеприпасами. В результате автобус загорелся, пострадала находившаяся в салоне женщина. В ходе предварительного следствия и в суде Козлов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство. "Суд приговорил Козлова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20230622/mariupol-1879854005.html

https://ria.ru/20230616/prigovor-1878777162.html

луганская народная республика

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, рубежное, россия, главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)