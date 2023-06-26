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Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми - РИА Новости, 26.06.2023
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11:53 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/sud-1880434260.html
Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми
Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми - РИА Новости, 26.06.2023
Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми
Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии украинского огнеметчика, который пытался сжечь в Рубежном микроавтобус с мирными жителями, сообщают пресс-службы РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:53
2023-06-26T11:53
происшествия
луганская народная республика
рубежное
россия
главная военная прокуратура
главная военная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии украинского огнеметчика, который пытался сжечь в Рубежном микроавтобус с мирными жителями, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении огнеметчика 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады Евгения Козлова. Он признан виновным в… покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, и жестоком обращении с гражданским населением", - говорится в сообщении ГВП. Как уточняет СК, 2 апреля 2022 года Козлов в городе Рубежном получил приказ с командира с позывным Лейтнаб на уничтожение мирных людей, пытавшихся эвакуироваться в российскую зону. Козлов выбрал в качестве цели микроавтобус, в котором находились мирные граждане, и два раза выстрелил термобарическими боеприпасами. В результате автобус загорелся, пострадала находившаяся в салоне женщина. В ходе предварительного следствия и в суде Козлов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство. "Суд приговорил Козлова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20230622/mariupol-1879854005.html
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луганская народная республика
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происшествия, луганская народная республика, рубежное, россия, главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Рубежное, Россия, Главная военная прокуратура, Главная военная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в ЛНР дал 15 лет украинскому солдату за попытку сжечь автобус с людьми

Огнеметчика ВСУ, который хотел сжечь в Рубежном автобус с людьми, приговорили к 15 годам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии украинского огнеметчика, который пытался сжечь в Рубежном микроавтобус с мирными жителями, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении огнеметчика 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады Евгения Козлова. Он признан виновным в… покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, и жестоком обращении с гражданским населением", - говорится в сообщении ГВП.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Как уточняет СК, 2 апреля 2022 года Козлов в городе Рубежном получил приказ с командира с позывным Лейтнаб на уничтожение мирных людей, пытавшихся эвакуироваться в российскую зону. Козлов выбрал в качестве цели микроавтобус, в котором находились мирные граждане, и два раза выстрелил термобарическими боеприпасами. В результате автобус загорелся, пострадала находившаяся в салоне женщина.
В ходе предварительного следствия и в суде Козлов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство.
"Суд приговорил Козлова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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16 июня, 19:24
 
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