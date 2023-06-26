https://ria.ru/20230626/strelba-1880601266.html

Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков

Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков - РИА Новости, 26.06.2023

Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков

Американец, устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе, признал себя виновным в пяти убийствах, за которые получит пять пожизненных сроков без возможности... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T23:46

2023-06-26T23:46

2023-06-26T23:46

колорадо-спрингс

колорадо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149732/21/1497322106_44:0:993:534_1920x0_80_0_0_f95fae956dad782bb13bea5156520c24.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Американец, устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе, признал себя виновным в пяти убийствах, за которые получит пять пожизненных сроков без возможности помилования, сообщил судья. В ноябре прошлого года 22-летний Андерсон Ли Олдрих убил пять и ранил по меньшей мере 18 человек при нападении на популярное у секс-меньшинств заведение в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. "По пяти обвинениям в убийстве первой степени вы получите пять последовательных пожизненных сроков... без возможности досрочного освобождения. Вы знаете об этом?" - спросил судья признававшего вину подсудимого. Тот ответил утвердительно. Помимо пяти убийств первой степени, Ли Олдрих признал 46 покушений на убийство первой степени и два "преступления на почве предубеждения".

https://ria.ru/20230625/strelba-1880350963.html

колорадо-спрингс

колорадо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

колорадо-спрингс, колорадо