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Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков - РИА Новости, 26.06.2023
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23:46 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/strelba-1880601266.html
Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков
Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков - РИА Новости, 26.06.2023
Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков
Американец, устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе, признал себя виновным в пяти убийствах, за которые получит пять пожизненных сроков без возможности... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:46
2023-06-26T23:46
колорадо-спрингс
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Американец, устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе, признал себя виновным в пяти убийствах, за которые получит пять пожизненных сроков без возможности помилования, сообщил судья. В ноябре прошлого года 22-летний Андерсон Ли Олдрих убил пять и ранил по меньшей мере 18 человек при нападении на популярное у секс-меньшинств заведение в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. "По пяти обвинениям в убийстве первой степени вы получите пять последовательных пожизненных сроков... без возможности досрочного освобождения. Вы знаете об этом?" - спросил судья признававшего вину подсудимого. Тот ответил утвердительно. Помимо пяти убийств первой степени, Ли Олдрих признал 46 покушений на убийство первой степени и два "преступления на почве предубеждения".
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колорадо-спрингс, колорадо
Колорадо-Спрингс, Колорадо
Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков

Устроивший стрельбу в гей-клубе американец получит пять пожизненных сроков

CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США Верховный суд США
Верховный суд США - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США
Верховный суд США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Американец, устроивший в прошлом году стрельбу в гей-клубе, признал себя виновным в пяти убийствах, за которые получит пять пожизненных сроков без возможности помилования, сообщил судья.
В ноябре прошлого года 22-летний Андерсон Ли Олдрих убил пять и ранил по меньшей мере 18 человек при нападении на популярное у секс-меньшинств заведение в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.
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"По пяти обвинениям в убийстве первой степени вы получите пять последовательных пожизненных сроков... без возможности досрочного освобождения. Вы знаете об этом?" - спросил судья признававшего вину подсудимого.
Тот ответил утвердительно.
Помимо пяти убийств первой степени, Ли Олдрих признал 46 покушений на убийство первой степени и два "преступления на почве предубеждения".
 
Колорадо-СпрингсКолорадо
 
 
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