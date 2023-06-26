https://ria.ru/20230626/strela-1880404624.html

В Приморье рассказали о ЧП, в котором мужчина пробил стрелой шею женщины

В Приморье рассказали о ЧП, в котором мужчина пробил стрелой шею женщины - РИА Новости, 26.06.2023

В Приморье рассказали о ЧП, в котором мужчина пробил стрелой шею женщины

Житель поселка Трудовое в Приморском крае, простреливший председателю садового товарищества шею из пистолета для подводной охоты, давно с ней враждует, а... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:35

2023-06-26T09:35

2023-06-26T09:57

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Житель поселка Трудовое в Приморском крае, простреливший председателю садового товарищества шею из пистолета для подводной охоты, давно с ней враждует, а опаленный им из "огнемета" сосед - его друг, пытавшийся успокоить мужчину во время очередной ссоры. Ранее в прокуратуре региона рассказали, что в поселке произошел конфликт, в ходе которого один приморец сначала нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю при помощи горючей жидкости, а потом пробил женщине шею стрелой. По информации УМВД по Приморью, стрела была выпущена из пистолета для подводной охоты. Все трое оказались в больнице. В пресс-службе краевого минздрава уточнили РИА Новости, что скорая помощь сразу увезла с места происшествия одного человека, он был помещен в ожоговое отделение. Женщине провели операцию, она находится под наблюдением врачей, сообщили позже в пресс-службе минздрава. На нападавшего заведено уголовное дело о покушении на убийство двоих человек, заявили в прокуратуре. Причиной случившегося в СУСК края назвали "выявление нерационального использования электричества подозреваемым". "У них там был какой-то спор. То ли по электричеству, то ли еще что-то. Этот спор у них уже давнишний... У них идет судебное разбирательство. Вот вчера какой-то там нашли кабель... Этот дядька хотел поджечь председателя, а этот мужик, который попал, это его сосед, это его друг. Ну там они по-дружески общались. Он пошел его просто успокоить. Все дело случая - получилось так, что он его поджег. Ну а потом уже он сбегал за ружьем (для подводной охоты - ред.) и стрельнул", - рассказали РИА Новости в отделе по работе с населением поселка Трудовое. Собеседник из отдела сам связывался с председателем товарищества. Женщине повезло - стрела прошла через мышцу, не задев трахею или другие важные органы шеи. После операции она в нормальном состоянии, выписать ее из больницы могут еще до конца недели. Приятелю, случайно попавшему под горячую руку, уже провели одну операцию, и на понедельник запланирована еще одна, рассказал собеседник со слов председателя товарищества. Сам поджигатель обжег себе руки. "Я так понимаю, что был из огнетушителя сделан огнемет... туда, видимо, налил бензина, закачал кислорода, понятно, да, давление создал, и на конце какая-то горящая тряпка", - объяснили в отделе по работе с населением.

https://ria.ru/20230626/tragediya-1880386634.html

https://ria.ru/20230623/avariya-1880079296.html

приморский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край