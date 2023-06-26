https://ria.ru/20230626/strakhi-1878584175.html

Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы"

Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 26.06.2023

Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы"

Венера до 17 лет страдала от энуреза. Родители активно водили ее по врачам, но болезнь не уходила. Мама ругала и даже била героиню за то, что та просыпается в мокрой кровати. Когда Венера вышла замуж, энурез внезапно прошел — буквально за одну ночь. Как это можно объяснить и всегда ли энурез — это про физиологию?

2023-06-26T12:00

2023-06-26T12:00

2023-06-26T12:00

страхи

наталья лосева

психология

здоровье

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Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы" Венера до 17 лет страдала от энуреза. Родители активно водили ее по врачам, но болезнь не уходила. Мама ругала и даже била героиню за то, что та просыпается в мокрой кровати. Когда Венера вышла замуж, энурез внезапно прошел — буквально за одну ночь. Как это можно объяснить и всегда ли энурез — это про физиологию? audio/mpeg

Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы" Венера до 17 лет страдала от энуреза. Родители активно водили ее по врачам, но болезнь не уходила. Мама ругала и даже била героиню за то, что та просыпается в мокрой кровати. Когда Венера вышла замуж, энурез внезапно прошел — буквально за одну ночь. Как это можно объяснить и всегда ли энурез — это про физиологию? audio/mpeg

Историю героини Венеры разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, здоровье, аудио