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Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы"
Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 26.06.2023
Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы"
Венера до 17 лет страдала от энуреза. Родители активно водили ее по врачам, но болезнь не уходила. Мама ругала и даже била героиню за то, что та просыпается в мокрой кровати. Когда Венера вышла замуж, энурез внезапно прошел — буквально за одну ночь. Как это можно объяснить и всегда ли энурез — это про физиологию?
2023-06-26T12:00
2023-06-26T12:00
2023-06-26T12:00
страхи
наталья лосева
психология
здоровье
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Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы"
Венера до 17 лет страдала от энуреза. Родители активно водили ее по врачам, но болезнь не уходила. Мама ругала и даже била героиню за то, что та просыпается в мокрой кровати. Когда Венера вышла замуж, энурез внезапно прошел — буквально за одну ночь. Как это можно объяснить и всегда ли энурез — это про физиологию?
audio/mpeg
Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы"
Венера до 17 лет страдала от энуреза. Родители активно водили ее по врачам, но болезнь не уходила. Мама ругала и даже била героиню за то, что та просыпается в мокрой кровати. Когда Венера вышла замуж, энурез внезапно прошел — буквально за одну ночь. Как это можно объяснить и всегда ли энурез — это про физиологию?
audio/mpeg
Историю героини Венеры разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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наталья лосева, психология, здоровье, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Здоровье
Мама ругала и била за то, что я писалась в кровать. "Страхи/Детские травмы"
Венера до 17 лет страдала от энуреза. Родители активно водили ее по врачам, но болезнь не уходила. Мама ругала и даже била героиню за то, что та просыпается в мокрой кровати. Когда Венера вышла замуж, энурез внезапно прошел — буквально за одну ночь. Как это можно объяснить и всегда ли энурез — это про физиологию?