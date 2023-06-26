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Спецоперация, 26 июня: спецслужбы выясняют причастность Запада к мятежу - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 26.06.2023 (обновлено: 23:20 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880585564.html
Спецоперация, 26 июня: спецслужбы выясняют причастность Запада к мятежу
Спецоперация, 26 июня: спецслужбы выясняют причастность Запада к мятежу - РИА Новости, 26.06.2023
Спецоперация, 26 июня: спецслужбы выясняют причастность Запада к мятежу
Российские спецслужбы уже разбираются, были ли замешаны украинские или западные разведслужбы к мятежу Евгения Пригожина в минувшую субботу, заявил министр... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:19
2023-06-26T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
евгений пригожин
сергей лавров
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские спецслужбы уже разбираются, были ли замешаны украинские или западные разведслужбы к мятежу Евгения Пригожина в минувшую субботу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ход операцииВойска Украины на четырех направлениях потеряли около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. Вооруженные силы РФ в ночь с воскресенья на понедельник нанесли ракетный удар по складам боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России. В РоссииЗападные СМИ, видимо, выдавали "желаемое за действительное", освещая события вокруг ситуации с мятежом лидера группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В ходе телефонного разговора с зарубежными коллегами по ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, многие из них заявляли о солидарности, высказывали уверенность в том, что РФ не допустит попыток подорвать единство государства, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все медицинские и социальные организации во время попытки мятежа Пригожина в России работали штатно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным. Ограничения, введенные из-за режима контртеррористической операции в Московской области, сняты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. В миреГлава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал пропагандой заявления украинских властей о том, что ограничение образования на венгерском языке в Закарпатье отложено на год, заявив, что Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины, пока Киев не начнет соблюдать европейские требования относительно положения нацменьшинств. В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены. Это более 15% от обещанного числа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника. Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина передала сигналы, что США "ни при чем", и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков: ВС России нанесли ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
Конашенков: ВС России нанесли ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
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"Многочисленные звонки президенту". Лавров о поддержке зарубежных коллег в ситуации вокруг Пригожина
"Многочисленные звонки президенту". Лавров о поддержке зарубежных коллег в ситуации вокруг Пригожина
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в мире, россия, украина, сша, евгений пригожин, сергей лавров, татьяна голикова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Евгений Пригожин, Сергей Лавров, Татьяна Голикова
Спецоперация, 26 июня: спецслужбы выясняют причастность Запада к мятежу

Спецоперация, 26 июня: спецслужбы России выясняют причастность Запада к мятежу

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бронетехника ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские спецслужбы уже разбираются, были ли замешаны украинские или западные разведслужбы к мятежу Евгения Пригожина в минувшую субботу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ход операции

Войска Украины на четырех направлениях потеряли около 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На херсонском направлении российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.
Вооруженные силы РФ в ночь с воскресенья на понедельник нанесли ракетный удар по складам боеприпасов Украины, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России.

В России

Западные СМИ, видимо, выдавали "желаемое за действительное", освещая события вокруг ситуации с мятежом лидера группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В ходе телефонного разговора с зарубежными коллегами по ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, многие из них заявляли о солидарности, высказывали уверенность в том, что РФ не допустит попыток подорвать единство государства, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Все медицинские и социальные организации во время попытки мятежа Пригожина в России работали штатно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
Ограничения, введенные из-за режима контртеррористической операции в Московской области, сняты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

В мире

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал пропагандой заявления украинских властей о том, что ограничение образования на венгерском языке в Закарпатье отложено на год, заявив, что Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины, пока Киев не начнет соблюдать европейские требования относительно положения нацменьшинств.
В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены. Это более 15% от обещанного числа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина передала сигналы, что США "ни при чем", и выразила надежду, что ядерное оружие РФ "будет в порядке", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЕвгений ПригожинСергей ЛавровТатьяна Голикова
 
 
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