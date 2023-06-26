https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880491757.html

В Минобороны заявили об уничтожении 19 украинских дронов

В Минобороны заявили об уничтожении 19 украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2023

В Минобороны заявили об уничтожении 19 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:26

2023-06-26T15:26

2023-06-26T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

рубежное

мирный

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка Луганской Народной Республики, Владимировка, Спорное Донецкой Народной Республики, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, а также Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4798 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10356 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5238 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11197 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, рубежное, мирный, украина, вооруженные силы украины