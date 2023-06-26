https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880491757.html
В Минобороны заявили об уничтожении 19 украинских дронов
В Минобороны заявили об уничтожении 19 украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2023
В Минобороны заявили об уничтожении 19 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:26
2023-06-26T15:26
2023-06-26T15:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка Луганской Народной Республики, Владимировка, Спорное Донецкой Народной Республики, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, а также Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4798 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10356 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5238 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11197 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, рубежное, мирный, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Рубежное, Мирный, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны заявили об уничтожении 19 украинских дронов
Минобороны: российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников