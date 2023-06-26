https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880480322.html
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ
На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и две польские самоходки Krab, сообщило... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:02
2023-06-26T15:02
2023-06-26T15:09
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и две польские самоходки Krab, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка ЛНР. "Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ
Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли свыше 30 человек и две самоходки Krab