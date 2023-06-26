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На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 26.06.2023 (обновлено: 15:09 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880480322.html
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ
На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и две польские самоходки Krab, сообщило... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:02
2023-06-26T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и две польские самоходки Krab, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка ЛНР. "Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
украина
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ

Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли свыше 30 человек и две самоходки Krab

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне спецоперации
Военнослужащие ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и две польские самоходки Krab, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка ЛНР.
«
"Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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