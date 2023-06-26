https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880480322.html

На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ

На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023

На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных ВСУ

На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и две польские самоходки Krab, сообщило... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:02

2023-06-26T15:02

2023-06-26T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и две польские самоходки Krab, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка ЛНР. "Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)