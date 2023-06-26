https://ria.ru/20230626/sopernik-1880547843.html
Житель Вологодской области прибил соперника гвоздями к полу из-за ревности
Житель Вологодской области прибил соперника гвоздями к полу из-за ревности - РИА Новости, 26.06.2023
Житель Вологодской области прибил соперника гвоздями к полу из-за ревности
Житель Вологодской области задержан после того, как прибил гвоздями к полу своего собутыльника, которого приревновал к подруге, сообщила пресс-служба УМВД РФ по РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:53
2023-06-26T17:53
2023-06-26T17:53
происшествия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Житель Вологодской области задержан после того, как прибил гвоздями к полу своего собутыльника, которого приревновал к подруге, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону. Накануне в полицию Усть-Кубинского района Вологодской области поступила информация о причинении вреда здоровью местному жителю 1964 года рождения. Прибыв в квартиру одного из домов районного центра, участковый уполномоченный полиции Наталья Шушерова обнаружила мужчину с телесными повреждениями, лежащего на полу. Лейтенант полиции вызвала на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и следственно-оперативную группу. Потерпевшего госпитализировали в больницу в обессиленном состоянии. "Полицейские установили, что преступление совершил ранее неоднократно судимый местный житель 1981 г.р., и задержали его. Мужчина признался оперативникам в содеянном и рассказал, что, находясь в гостях, во время распития спиртного у него возник конфликт с потерпевшим на почве ревности", - сообщили в полицейском главке. Со слов задержанного, потерпевший оказывал знаки внимания и пытался ухаживать за его сожительницей. Он неоднократно делал ему замечания. В какой-то момент потерпевший и женщина ушли вместе. Обнаружив их в квартире по месту их жительства, подозреваемый нанес несколько ударов своему оппоненту и, повалив, прибил гвоздями к полу. "По факту причинения тяжкого вреда здоровью следственным отделом МО МВД России "Сокольский" в отношении 42-летнего жителя села Устье возбуждено уголовное дело", - добавляет УМВД.
https://ria.ru/20230626/strela-1880404624.html
https://ria.ru/20230623/omsk-1879998982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
Житель Вологодской области прибил соперника гвоздями к полу из-за ревности
Житель Вологодской области прибил соперника гвоздями к полу, приревновав к сожительнице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости.
Житель Вологодской области задержан после того, как прибил гвоздями к полу своего собутыльника, которого приревновал к подруге, сообщила
пресс-служба УМВД РФ по региону.
Накануне в полицию Усть-Кубинского района Вологодской области поступила информация о причинении вреда здоровью местному жителю 1964 года рождения. Прибыв в квартиру одного из домов районного центра, участковый уполномоченный полиции Наталья Шушерова обнаружила мужчину с телесными повреждениями, лежащего на полу. Лейтенант полиции вызвала на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и следственно-оперативную группу. Потерпевшего госпитализировали в больницу в обессиленном состоянии.
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"Полицейские установили, что преступление совершил ранее неоднократно судимый местный житель 1981 г.р., и задержали его. Мужчина признался оперативникам в содеянном и рассказал, что, находясь в гостях, во время распития спиртного у него возник конфликт с потерпевшим на почве ревности", - сообщили в полицейском главке.
Со слов задержанного, потерпевший оказывал знаки внимания и пытался ухаживать за его сожительницей. Он неоднократно делал ему замечания. В какой-то момент потерпевший и женщина ушли вместе. Обнаружив их в квартире по месту их жительства, подозреваемый нанес несколько ударов своему оппоненту и, повалив, прибил гвоздями к полу.
"По факту причинения тяжкого вреда здоровью следственным отделом МО МВД России "Сокольский" в отношении 42-летнего жителя села Устье возбуждено уголовное дело", - добавляет УМВД.
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