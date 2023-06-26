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Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 26.06.2023 (обновлено: 10:49 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/solntsepek-1880382997.html
Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска
Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 26.06.2023
Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска
Российские военные поразили скопление украинской пехоты из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:02
2023-06-26T10:49
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
константиновка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военные поразили скопление украинской пехоты из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев. "Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки", - сказал Астафьев. Он добавил, что армейская авиация группировки нанесла поражение живой силе противника в районе Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки по украинским военным был нанесен ракетный удар реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", в результате которого противник понес потери в живой силе и военной технике. "В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила три самоходных артустановки 2С1 "Гвоздика" противника в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 в Новопокровском", - отметил Астафьев. Кроме того, по его словам, артиллерийские расчеты уничтожили БМП в районе Белой Горы, станцию радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания в Красногоровке, а также склад горюче-смазочных материалов в районе Николаевки.
https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html
артемовск
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Группировка "Юг" ВС РФ об успехах в районе Артемовска
ВСУ не ведут наступательных действий на Артемовск, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки ВС РФ
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артемовск, донецкая народная республика, константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска

Минобороны: военные поразили скопление пехоты ВСУ из "Солнцепека" в районе Артемовска

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военные поразили скопление украинской пехоты из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.
"Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки", - сказал Астафьев.
Он добавил, что армейская авиация группировки нанесла поражение живой силе противника в районе Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки по украинским военным был нанесен ракетный удар реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", в результате которого противник понес потери в живой силе и военной технике.
"В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила три самоходных артустановки 2С1 "Гвоздика" противника в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 в Новопокровском", - отметил Астафьев.
Кроме того, по его словам, артиллерийские расчеты уничтожили БМП в районе Белой Горы, станцию радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания в Красногоровке, а также склад горюче-смазочных материалов в районе Николаевки.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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