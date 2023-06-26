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Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска
Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 26.06.2023
Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска
Российские военные поразили скопление украинской пехоты из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:02
2023-06-26T05:02
2023-06-26T10:49
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
константиновка
вадим астафьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военные поразили скопление украинской пехоты из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в районе Артемовска в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев. "Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки", - сказал Астафьев. Он добавил, что армейская авиация группировки нанесла поражение живой силе противника в районе Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки по украинским военным был нанесен ракетный удар реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", в результате которого противник понес потери в живой силе и военной технике. "В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила три самоходных артустановки 2С1 "Гвоздика" противника в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 в Новопокровском", - отметил Астафьев. Кроме того, по его словам, артиллерийские расчеты уничтожили БМП в районе Белой Горы, станцию радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания в Красногоровке, а также склад горюче-смазочных материалов в районе Николаевки.
https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html
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Группировка "Юг" ВС РФ об успехах в районе Артемовска
ВСУ не ведут наступательных действий на Артемовск, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки ВС РФ
2023-06-26T05:02
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Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военные поразили скопление пехоты ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: военные поразили скопление пехоты ВСУ из "Солнцепека" в районе Артемовска