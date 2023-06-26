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В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность
В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность - РИА Новости, 26.06.2023
В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность
Восстановление туристического объекта "Змейковские водопады", который пострадал в результате ливней в Сочи, займет несколько месяцев, однако принято решение... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:59
2023-06-26T11:59
2023-06-26T12:04
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СОЧИ, 26 июн – РИА Новости. Восстановление туристического объекта "Змейковские водопады", который пострадал в результате ливней в Сочи, займет несколько месяцев, однако принято решение открыть вход для туристов уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка. Ранее в парке говорили, что в результате ливней, прошедших 14 июня, закрыли четыре экскурсионных маршрута – "Агурское ущелье и водопады", "Орлиные скалы", "Змейковские водопады", экотропу "Ажек". Позже три из четырех объектов были открыты. Проблема сохранялась на территории "Змейковских водопадов" – они подверглись сильному разрушению из-за подъема уровня воды в реке. "Объект разрушен, восстановление инфраструктуры займет несколько месяцев, однако это территория, любимая всеми, поэтому мы предлагаем в хорошую погоду открыть посещение, там будет контролер. Пропуска будут приобретаться гостями в онлайн режиме через сайт нацпарка либо через QR-код. Также на данной территории регулярно будут дежурить госинспекторы, которые своевременно смогут помочь туристам покинуть территорию водопадов в случае непогоды и поднятия уровня воды в реке", – пояснили в парке. "Змейковские водопады" – популярная достопримечательность, близ которой протекает река Змейка. Общая высота каскадов около 30 метров. Место находится в зоне нацпарка.
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новости - туризм, сочи, туризм, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Туризм, отдых в России, Достопримечательности
В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность
Разрушенные ливнями "Змейковские водопады" в Сочи открыли, хотя они требуют восстановления
СОЧИ, 26 июн – РИА Новости. Восстановление туристического объекта "Змейковские водопады", который пострадал в результате ливней в Сочи, займет несколько месяцев, однако принято решение открыть вход для туристов уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка.
Ранее в парке говорили, что в результате ливней, прошедших 14 июня, закрыли четыре экскурсионных маршрута – "Агурское ущелье и водопады", "Орлиные скалы", "Змейковские водопады", экотропу "Ажек".
Позже три из четырех объектов были открыты. Проблема сохранялась на территории "Змейковских водопадов" – они подверглись сильному разрушению из-за подъема уровня воды в реке.
"Объект разрушен, восстановление инфраструктуры займет несколько месяцев, однако это территория, любимая всеми, поэтому мы предлагаем в хорошую погоду открыть посещение, там будет контролер. Пропуска будут приобретаться гостями в онлайн режиме через сайт нацпарка либо через QR-код. Также на данной территории регулярно будут дежурить госинспекторы, которые своевременно смогут помочь туристам покинуть территорию водопадов в случае непогоды и поднятия уровня воды в реке", – пояснили в парке.
"Змейковские водопады" – популярная достопримечательность, близ которой протекает река Змейка. Общая высота каскадов около 30 метров. Место находится в зоне нацпарка.
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