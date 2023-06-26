https://ria.ru/20230626/sochi-1880434843.html

В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность

В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность - РИА Новости, 26.06.2023

В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность

Восстановление туристического объекта "Змейковские водопады", который пострадал в результате ливней в Сочи, займет несколько месяцев, однако принято решение... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:59

2023-06-26T11:59

2023-06-26T12:04

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СОЧИ, 26 июн – РИА Новости. Восстановление туристического объекта "Змейковские водопады", который пострадал в результате ливней в Сочи, займет несколько месяцев, однако принято решение открыть вход для туристов уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка. Ранее в парке говорили, что в результате ливней, прошедших 14 июня, закрыли четыре экскурсионных маршрута – "Агурское ущелье и водопады", "Орлиные скалы", "Змейковские водопады", экотропу "Ажек". Позже три из четырех объектов были открыты. Проблема сохранялась на территории "Змейковских водопадов" – они подверглись сильному разрушению из-за подъема уровня воды в реке. "Объект разрушен, восстановление инфраструктуры займет несколько месяцев, однако это территория, любимая всеми, поэтому мы предлагаем в хорошую погоду открыть посещение, там будет контролер. Пропуска будут приобретаться гостями в онлайн режиме через сайт нацпарка либо через QR-код. Также на данной территории регулярно будут дежурить госинспекторы, которые своевременно смогут помочь туристам покинуть территорию водопадов в случае непогоды и поднятия уровня воды в реке", – пояснили в парке. "Змейковские водопады" – популярная достопримечательность, близ которой протекает река Змейка. Общая высота каскадов около 30 метров. Место находится в зоне нацпарка.

https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html

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новости - туризм, сочи, туризм, отдых в россии, достопримечательности