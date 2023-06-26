https://ria.ru/20230626/sobaki-1880561488.html

СК по Ленобласти проведет проверку после нападения собак на ребенка

СК по Ленобласти проведет проверку после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 26.06.2023

СК по Ленобласти проведет проверку после нападения собак на ребенка

Во Всеволожском районе по сообщению из СМИ о нападении собак на ребенка организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:39

2023-06-26T18:39

2023-06-26T18:44

происшествия

всеволожский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Во Всеволожском районе по сообщению из СМИ о нападении собак на ребенка организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти. "Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о нападении трех собак на 13-летнюю девочку в посёлке Касимово Всеволожского района Ленобласти", - говорится в сообщении. По предварительной информации, 25 июня 2023 года девочка гуляла в посёлке Касимово, когда на неё набросились три собаки, владелец которых проживал в том же поселке. Собаки искусали ее, с полученными травмами она была госпитализирована. Уточняется, что в настоящее время угрозы для жизни и здоровья девочки нет. В четверг, 22 июня, пресс-служба регионального главка МВД сообщила о проведении проверки по факту нападения бойцовских собак, выгуливавшей в сквере свою собачку. Напавшие животные принадлежат 56-летнему местному жителю, который во время выгула не сумел их удержать. Хозяйка питомицы после оказания медпомощи была отпущена домой, но ее собачка от укусов погибла.

https://ria.ru/20230622/razresheniya-1879753891.html

всеволожский район

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происшествия, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф)