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СК по Ленобласти проведет проверку после нападения собак на ребенка
СК по Ленобласти проведет проверку после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 26.06.2023
СК по Ленобласти проведет проверку после нападения собак на ребенка
Во Всеволожском районе по сообщению из СМИ о нападении собак на ребенка организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:39
2023-06-26T18:39
2023-06-26T18:44
происшествия
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Во Всеволожском районе по сообщению из СМИ о нападении собак на ребенка организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти. "Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о нападении трех собак на 13-летнюю девочку в посёлке Касимово Всеволожского района Ленобласти", - говорится в сообщении. По предварительной информации, 25 июня 2023 года девочка гуляла в посёлке Касимово, когда на неё набросились три собаки, владелец которых проживал в том же поселке. Собаки искусали ее, с полученными травмами она была госпитализирована. Уточняется, что в настоящее время угрозы для жизни и здоровья девочки нет. В четверг, 22 июня, пресс-служба регионального главка МВД сообщила о проведении проверки по факту нападения бойцовских собак, выгуливавшей в сквере свою собачку. Напавшие животные принадлежат 56-летнему местному жителю, который во время выгула не сумел их удержать. Хозяйка питомицы после оказания медпомощи была отпущена домой, но ее собачка от укусов погибла.
https://ria.ru/20230622/razresheniya-1879753891.html
всеволожский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Всеволожский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК по Ленобласти проведет проверку после нападения собак на ребенка
СК по Ленобласти проведет проверку после нападения собак на 13-летнюю девочку в Касимово
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости
. Во Всеволожском районе по сообщению из СМИ о нападении собак на ребенка организована доследственная проверка, сообщает
пресс-служба СУСК по Ленобласти.
"Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о нападении трех собак на 13-летнюю девочку в посёлке Касимово Всеволожского района Ленобласти", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, 25 июня 2023 года девочка гуляла в посёлке Касимово, когда на неё набросились три собаки, владелец которых проживал в том же поселке. Собаки искусали ее, с полученными травмами она была госпитализирована. Уточняется, что в настоящее время угрозы для жизни и здоровья девочки нет.
В четверг, 22 июня, пресс-служба регионального главка МВД сообщила о проведении проверки по факту нападения бойцовских собак, выгуливавшей в сквере свою собачку. Напавшие животные принадлежат 56-летнему местному жителю, который во время выгула не сумел их удержать. Хозяйка питомицы после оказания медпомощи была отпущена домой, но ее собачка от укусов погибла.