https://ria.ru/20230626/sklady-1880478070.html

ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами

ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами - РИА Новости, 26.06.2023

ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами

Российская армия минувшей ночью ударила ракетами морского базирования по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами, в том числе поставленными западными... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:56

2023-06-26T14:56

2023-06-26T18:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская армия минувшей ночью ударила ракетами морского базирования по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами, в том числе поставленными западными странами, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.Также в Минобороны рассказали, что украинские войска продолжили попытки наступления.Так, на Донецком направлении в районе населенного пункта Спорное Южная группировка войск успешно отразила две попытки атаки. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две БМП, шесть автомобилей, а также две американские самоходные артиллерийские установки Paladin.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" ударили по подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Терны и Торское. Около Кузьмино нейтрализованы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки ликвидированы более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы Восточной группировки войск отразили четыре украинские атаки.На Запорожском направлении в районе Работино отбито нападение подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы."Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", — добавили в Минобороны.На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомлынска, Тимковки и Артемовки. Удалось уничтожить более 30 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.На Херсонском направлении уничтожены до 35 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б".

https://ria.ru/20230626/vsu-1880437122.html

https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: ВС России нанесли ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ Конашенков: ВС России нанесли ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ 2023-06-26T14:56 true PT4M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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