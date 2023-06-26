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ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 26.06.2023 (обновлено: 18:07 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/sklady-1880478070.html
ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами
ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами - РИА Новости, 26.06.2023
ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами
Российская армия минувшей ночью ударила ракетами морского базирования по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами, в том числе поставленными западными... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:56
2023-06-26T18:07
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская армия минувшей ночью ударила ракетами морского базирования по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами, в том числе поставленными западными странами, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.Также в Минобороны рассказали, что украинские войска продолжили попытки наступления.Так, на Донецком направлении в районе населенного пункта Спорное Южная группировка войск успешно отразила две попытки атаки. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две БМП, шесть автомобилей, а также две американские самоходные артиллерийские установки Paladin.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" ударили по подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Терны и Торское. Около Кузьмино нейтрализованы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки ликвидированы более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы Восточной группировки войск отразили четыре украинские атаки.На Запорожском направлении в районе Работино отбито нападение подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы."Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", — добавили в Минобороны.На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомлынска, Тимковки и Артемовки. Удалось уничтожить более 30 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.На Херсонском направлении уничтожены до 35 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б".
https://ria.ru/20230626/vsu-1880437122.html
https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Конашенков: ВС России нанесли ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
Конашенков: ВС России нанесли ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
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украина, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли ракетный удар по украинским складам с боеприпасами

Минобороны России сообщило о ночном ударе по складам боеприпасов ВСУ, все цели поражены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская армия минувшей ночью ударила ракетами морского базирования по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами, в том числе поставленными западными странами, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
«
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.
Также в Минобороны рассказали, что украинские войска продолжили попытки наступления.
Так, на Донецком направлении в районе населенного пункта Спорное Южная группировка войск успешно отразила две попытки атаки. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две БМП, шесть автомобилей, а также две американские самоходные артиллерийские установки Paladin.
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На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" ударили по подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Терны и Торское. Около Кузьмино нейтрализованы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки ликвидированы более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.
На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа артиллерия и тяжелые огнеметные системы Восточной группировки войск отразили четыре украинские атаки.
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На Запорожском направлении в районе Работино отбито нападение подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе Мирного пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.
«
"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", — добавили в Минобороны.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Новомлынска, Тимковки и Артемовки. Удалось уничтожить более 30 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.
На Херсонском направлении уничтожены до 35 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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