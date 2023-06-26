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ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 26.06.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
23:45 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/siriya-1880601124.html
ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 26.06.2023
ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
Удары нанесены по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, уничтожено четыре пункта управления, склады с... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:45
2023-06-26T23:45
война в сирии
в мире
сирия
латакия (город)
идлиб (мухафаза)
вооруженные силы рф
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Удары нанесены по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, уничтожено четыре пункта управления, склады с вооружением, ликвидировано 65 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня. В целях пресечения подобных попыток и в ответ на удар БПЛА, нанесенный террористами 23 июня по населенному пункту Кардаха провинции Латакия, в результате которого погиб местный житель, а также был ранен ребенок, вчера нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожено четыре пункта управления НВФ, четыре склада с вооружением и боеприпасами, ликвидировано 65 боевиков", - заявил Гуринов. Уточняется, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов, в провинции Идлиб - пять обстрелов; в провинции Латакия - три обстрела. "Продолжаются систематические целенаправленные нарушения протоколов деконфликтации со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". За сутки зафиксировано семь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции"", - отметил Гуринов.
https://ria.ru/20230625/siriya-1880364657.html
сирия
латакия (город)
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в мире, сирия, латакия (город), идлиб (мухафаза), вооруженные силы рф, война в сирии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Латакия (город), Идлиб (мухафаза), Вооруженные силы РФ, Война в Сирии, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации

ВС России уничтожили 65 боевиков и четыре склада с боеприпасами в Идлибской зоне в Сирии

© Фото : SANAВ провинции Идлиб
В провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : SANA
В провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Удары нанесены по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, уничтожено четыре пункта управления, склады с вооружением, ликвидировано 65 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня. В целях пресечения подобных попыток и в ответ на удар БПЛА, нанесенный террористами 23 июня по населенному пункту Кардаха провинции Латакия, в результате которого погиб местный житель, а также был ранен ребенок, вчера нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожено четыре пункта управления НВФ, четыре склада с вооружением и боеприпасами, ликвидировано 65 боевиков", - заявил Гуринов.
Уточняется, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов, в провинции Идлиб - пять обстрелов; в провинции Латакия - три обстрела.
«
"Продолжаются систематические целенаправленные нарушения протоколов деконфликтации со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". За сутки зафиксировано семь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции"", - отметил Гуринов.
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