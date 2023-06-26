https://ria.ru/20230626/siriya-1880601124.html

ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации

ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 26.06.2023

ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации

Удары нанесены по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, уничтожено четыре пункта управления, склады с... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T23:45

2023-06-26T23:45

2023-06-26T23:45

война в сирии

в мире

сирия

латакия (город)

идлиб (мухафаза)

вооруженные силы рф

война в сирии

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Удары нанесены по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, уничтожено четыре пункта управления, склады с вооружением, ликвидировано 65 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня. В целях пресечения подобных попыток и в ответ на удар БПЛА, нанесенный террористами 23 июня по населенному пункту Кардаха провинции Латакия, в результате которого погиб местный житель, а также был ранен ребенок, вчера нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожено четыре пункта управления НВФ, четыре склада с вооружением и боеприпасами, ликвидировано 65 боевиков", - заявил Гуринов. Уточняется, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов, в провинции Идлиб - пять обстрелов; в провинции Латакия - три обстрела. "Продолжаются систематические целенаправленные нарушения протоколов деконфликтации со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". За сутки зафиксировано семь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции"", - отметил Гуринов.

https://ria.ru/20230625/siriya-1880364657.html

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Наталья Макарова

в мире, сирия, латакия (город), идлиб (мухафаза), вооруженные силы рф, война в сирии, центр примирения враждующих сторон в сирии