ВС России уничтожили 65 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
ВС России уничтожили 65 боевиков и четыре склада с боеприпасами в Идлибской зоне в Сирии
© Фото : SANAВ провинции Идлиб
© Фото : SANA
В провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Удары нанесены по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, уничтожено четыре пункта управления, склады с вооружением, ликвидировано 65 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
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"Боевики действующих в Идлибской зоне деэскалации радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня. В целях пресечения подобных попыток и в ответ на удар БПЛА, нанесенный террористами 23 июня по населенному пункту Кардаха провинции Латакия, в результате которого погиб местный житель, а также был ранен ребенок, вчера нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожено четыре пункта управления НВФ, четыре склада с вооружением и боеприпасами, ликвидировано 65 боевиков", - заявил Гуринов.
Уточняется, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов, в провинции Идлиб - пять обстрелов; в провинции Латакия - три обстрела.
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"Продолжаются систематические целенаправленные нарушения протоколов деконфликтации со стороны возглавляемой США так называемой "Международной антитеррористической коалиции". За сутки зафиксировано семь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции"", - отметил Гуринов.