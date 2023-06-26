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В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023
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Надежные люди
 
14:56 26.06.2023
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В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023
В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
Жительница села Улукулево из Кармаскалинского района Башкирии Галия Бикбаева с односельчанами шьет и отправляет бойцам в зону спецоперации ветрозащитные и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:56
2023-06-26T14:56
надежные люди
республика башкортостан
кармаскалинский район
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УФА, 26 июн – РИА Новости. Жительница села Улукулево из Кармаскалинского района Башкирии Галия Бикбаева с односельчанами шьет и отправляет бойцам в зону спецоперации ветрозащитные и влагозащитные костюмы, балаклавы, белье и перчатки. "Мысль о необходимости помогать нашим бойцам пришла сразу, как началась спецоперация. Тогда гражданское население еще не совсем осознавало, что нужно всеми силами помогать воинам. Я швея, потому сначала начала шить теплые балаклавы, носки, варежки. Позже ко мне присоединились местные жительницы Динара Гизатуллина, Динара Мурашева, Ляйсан Баимова и Лена Латыпова. В настоящее время мы уже сшили и отправили бойцам 10 костюмов из ветрозащитной ткани, сейчас шьем влагозащитные костюмы, потому что в зоне СВО идут дожди", - рассказала РИА Новости Бикбаева. По ее словам, зимой активистки закупали 100 килограммов шерстяной пряжи и раздавали сельчанам, которые умеют вязать носки. "Пенсионерки, бабушки вязали носки, мы помогали отправлять эти теплые посылки нашим бойцам. Также организовали волонтерский штаб "Наш патриот" по сбору гумпомощи", - отметила собеседница. "Проводим мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Очень много жителей района заняты этой работой. Самые активные в плетении - это педагоги Антонида Паниченко, Лилия Нигматуллина. Также большую помощь оказывают активистки Наталья Кузьмина, Ольга Баранова, Файруза Яппарова, Ленфина Суфиярова. Пионервожатая местной школы Зумрат Завьялова приносит письма от школьников и другие посылки, собранные педагогическим коллективом. Местный бизнесмен Дамир Усманов в каждую отправку приносит пилы, банные печи и генераторы", - рассказала Бикбаева. Сейчас швея освоила новое производство – начала шить и собирать тактические носилки.
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880069212.html
республика башкортостан
кармаскалинский район
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республика башкортостан, кармаскалинский район
Надежные люди, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район
В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации

В Башкирии сельские швеи создают защитные костюмы для участников спецоперации

© Фото предоставила организатор волонтерского штаба "Наш патриот" в Кармаскалинском районе Башкирии Галия БикбаеваСельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
© Фото предоставила организатор волонтерского штаба "Наш патриот" в Кармаскалинском районе Башкирии Галия Бикбаева
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
Читать ria.ru в
УФА, 26 июн – РИА Новости. Жительница села Улукулево из Кармаскалинского района Башкирии Галия Бикбаева с односельчанами шьет и отправляет бойцам в зону спецоперации ветрозащитные и влагозащитные костюмы, балаклавы, белье и перчатки.
"Мысль о необходимости помогать нашим бойцам пришла сразу, как началась спецоперация. Тогда гражданское население еще не совсем осознавало, что нужно всеми силами помогать воинам. Я швея, потому сначала начала шить теплые балаклавы, носки, варежки. Позже ко мне присоединились местные жительницы Динара Гизатуллина, Динара Мурашева, Ляйсан Баимова и Лена Латыпова. В настоящее время мы уже сшили и отправили бойцам 10 костюмов из ветрозащитной ткани, сейчас шьем влагозащитные костюмы, потому что в зоне СВО идут дожди", - рассказала РИА Новости Бикбаева.
© Фото предоставила организатор волонтерского штаба "Наш патриот" в Кармаскалинском районе Башкирии Галия БикбаеваСельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
© Фото предоставила организатор волонтерского штаба "Наш патриот" в Кармаскалинском районе Башкирии Галия Бикбаева
1 из 2
© Фото предоставила организатор волонтерского штаба "Наш патриот" в Кармаскалинском районе Башкирии Галия БикбаеваСельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
© Фото предоставила организатор волонтерского штаба "Наш патриот" в Кармаскалинском районе Башкирии Галия Бикбаева
2 из 2
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
© Фото предоставила организатор волонтерского штаба "Наш патриот" в Кармаскалинском районе Башкирии Галия Бикбаева
1 из 2
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
© Фото предоставила организатор волонтерского штаба "Наш патриот" в Кармаскалинском районе Башкирии Галия Бикбаева
2 из 2
По ее словам, зимой активистки закупали 100 килограммов шерстяной пряжи и раздавали сельчанам, которые умеют вязать носки. "Пенсионерки, бабушки вязали носки, мы помогали отправлять эти теплые посылки нашим бойцам. Также организовали волонтерский штаб "Наш патриот" по сбору гумпомощи", - отметила собеседница.
"Проводим мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Очень много жителей района заняты этой работой. Самые активные в плетении - это педагоги Антонида Паниченко, Лилия Нигматуллина. Также большую помощь оказывают активистки Наталья Кузьмина, Ольга Баранова, Файруза Яппарова, Ленфина Суфиярова. Пионервожатая местной школы Зумрат Завьялова приносит письма от школьников и другие посылки, собранные педагогическим коллективом. Местный бизнесмен Дамир Усманов в каждую отправку приносит пилы, банные печи и генераторы", - рассказала Бикбаева.
Сейчас швея освоила новое производство – начала шить и собирать тактические носилки.
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Надежные людиРеспублика БашкортостанКармаскалинский район
 
 
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