https://ria.ru/20230626/shvei-1880477917.html

В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации

В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023

В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации

Жительница села Улукулево из Кармаскалинского района Башкирии Галия Бикбаева с односельчанами шьет и отправляет бойцам в зону спецоперации ветрозащитные и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:56

2023-06-26T14:56

2023-06-26T14:56

надежные люди

республика башкортостан

кармаскалинский район

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УФА, 26 июн – РИА Новости. Жительница села Улукулево из Кармаскалинского района Башкирии Галия Бикбаева с односельчанами шьет и отправляет бойцам в зону спецоперации ветрозащитные и влагозащитные костюмы, балаклавы, белье и перчатки. "Мысль о необходимости помогать нашим бойцам пришла сразу, как началась спецоперация. Тогда гражданское население еще не совсем осознавало, что нужно всеми силами помогать воинам. Я швея, потому сначала начала шить теплые балаклавы, носки, варежки. Позже ко мне присоединились местные жительницы Динара Гизатуллина, Динара Мурашева, Ляйсан Баимова и Лена Латыпова. В настоящее время мы уже сшили и отправили бойцам 10 костюмов из ветрозащитной ткани, сейчас шьем влагозащитные костюмы, потому что в зоне СВО идут дожди", - рассказала РИА Новости Бикбаева. По ее словам, зимой активистки закупали 100 килограммов шерстяной пряжи и раздавали сельчанам, которые умеют вязать носки. "Пенсионерки, бабушки вязали носки, мы помогали отправлять эти теплые посылки нашим бойцам. Также организовали волонтерский штаб "Наш патриот" по сбору гумпомощи", - отметила собеседница. "Проводим мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Очень много жителей района заняты этой работой. Самые активные в плетении - это педагоги Антонида Паниченко, Лилия Нигматуллина. Также большую помощь оказывают активистки Наталья Кузьмина, Ольга Баранова, Файруза Яппарова, Ленфина Суфиярова. Пионервожатая местной школы Зумрат Завьялова приносит письма от школьников и другие посылки, собранные педагогическим коллективом. Местный бизнесмен Дамир Усманов в каждую отправку приносит пилы, банные печи и генераторы", - рассказала Бикбаева. Сейчас швея освоила новое производство – начала шить и собирать тактические носилки.

https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880069212.html

республика башкортостан

кармаскалинский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан, кармаскалинский район