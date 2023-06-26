https://ria.ru/20230626/shalnova-1880443105.html

Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна

Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна - РИА Новости, 26.06.2023

Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна

Блогер Арина Шальнова на своей странице в соцсети рассказала о трагической гибели своей двухлетней дочери Эмили. Малышка выпала из окна в конце мая, и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:13

2023-06-26T13:13

2023-06-26T13:36

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Блогер Арина Шальнова на своей странице в соцсети рассказала о трагической гибели своей двухлетней дочери Эмили. Малышка выпала из окна в конце мая, и скончалась в свой день рождения десятого июня. Но Шальнова сообщила об этом только сейчас. "Эмили выпала из окна пятого этажа 22 мая. У нее был перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отек мозга. Она лежала в коме, у нее была остановка сердца, ее откачивали", – сообщила Шальнова.Несмотря на усилия врачей и надежду близких на выздоровление, девочку не удалось спасти. "Она ушла в свой день рождения 10 июня. Мне так больно. Я до сих пор не верю! Ты самое лучшее, что происходило за всю мою жизнь, мне тебя очень не хватает", – призналась блогер.Шальнова попросила своих подписчиков не устраивать лишние расспросы. Она подчеркнула, что ей тяжело говорить о случившемся. По словам блогера, она считает себя виноватой в трагедии, хотя близкие ей говорят, что причиной смерти Эмили послужил несчастный случай. Арина Шальнова обрел популярность благодаря веселым роликам в Сети. Во многих из них она появлялась вместе с маленькой дочкой. Блог девушки насчитывает более 100 тысяч подписчиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

новости шоу-бизнеса, происшествия, дети