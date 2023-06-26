https://ria.ru/20230626/shalnova-1880443105.html
Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна
Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна - РИА Новости, 26.06.2023
Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна
Блогер Арина Шальнова на своей странице в соцсети рассказала о трагической гибели своей двухлетней дочери Эмили. Малышка выпала из окна в конце мая, и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:13
2023-06-26T13:13
2023-06-26T13:36
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Блогер Арина Шальнова на своей странице в соцсети рассказала о трагической гибели своей двухлетней дочери Эмили. Малышка выпала из окна в конце мая, и скончалась в свой день рождения десятого июня. Но Шальнова сообщила об этом только сейчас. "Эмили выпала из окна пятого этажа 22 мая. У нее был перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отек мозга. Она лежала в коме, у нее была остановка сердца, ее откачивали", – сообщила Шальнова.Несмотря на усилия врачей и надежду близких на выздоровление, девочку не удалось спасти. "Она ушла в свой день рождения 10 июня. Мне так больно. Я до сих пор не верю! Ты самое лучшее, что происходило за всю мою жизнь, мне тебя очень не хватает", – призналась блогер.Шальнова попросила своих подписчиков не устраивать лишние расспросы. Она подчеркнула, что ей тяжело говорить о случившемся. По словам блогера, она считает себя виноватой в трагедии, хотя близкие ей говорят, что причиной смерти Эмили послужил несчастный случай. Арина Шальнова обрел популярность благодаря веселым роликам в Сети. Во многих из них она появлялась вместе с маленькой дочкой. Блог девушки насчитывает более 100 тысяч подписчиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, происшествия, дети
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Происшествия, Дети
Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна
Блогер Арина Шальнова сообщила о гибели своей двухлетней дочери, выпавшей из окна
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Блогер Арина Шальнова на своей странице в соцсети рассказала о трагической гибели своей двухлетней дочери Эмили. Малышка выпала из окна в конце мая, и скончалась в свой день рождения десятого июня. Но Шальнова сообщила об этом только сейчас.
«
"Эмили выпала из окна пятого этажа 22 мая. У нее был перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отек мозга. Она лежала в коме, у нее была остановка сердца, ее откачивали", – сообщила Шальнова.
Несмотря на усилия врачей и надежду близких на выздоровление, девочку не удалось спасти.
«
"Она ушла в свой день рождения 10 июня. Мне так больно. Я до сих пор не верю! Ты самое лучшее, что происходило за всю мою жизнь, мне тебя очень не хватает", – призналась блогер.
Шальнова попросила своих подписчиков не устраивать лишние расспросы. Она подчеркнула, что ей тяжело говорить о случившемся. По словам блогера, она считает себя виноватой в трагедии, хотя близкие ей говорят, что причиной смерти Эмили послужил несчастный случай.
Арина Шальнова обрел популярность благодаря веселым роликам в Сети. Во многих из них она появлялась вместе с маленькой дочкой. Блог девушки насчитывает более 100 тысяч подписчиков.