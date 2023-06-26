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Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна - РИА Новости, 26.06.2023
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Шоубиз
 
13:13 26.06.2023 (обновлено: 13:36 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/shalnova-1880443105.html
Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна
Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна - РИА Новости, 26.06.2023
Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна
Блогер Арина Шальнова на своей странице в соцсети рассказала о трагической гибели своей двухлетней дочери Эмили. Малышка выпала из окна в конце мая, и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:13
2023-06-26T13:36
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Блогер Арина Шальнова на своей странице в соцсети рассказала о трагической гибели своей двухлетней дочери Эмили. Малышка выпала из окна в конце мая, и скончалась в свой день рождения десятого июня. Но Шальнова сообщила об этом только сейчас. &quot;Эмили выпала из окна пятого этажа 22 мая. У нее был перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отек мозга. Она лежала в коме, у нее была остановка сердца, ее откачивали&quot;, – сообщила Шальнова.Несмотря на усилия врачей и надежду близких на выздоровление, девочку не удалось спасти. &quot;Она ушла в свой день рождения 10 июня. Мне так больно. Я до сих пор не верю! Ты самое лучшее, что происходило за всю мою жизнь, мне тебя очень не хватает&quot;, – призналась блогер.Шальнова попросила своих подписчиков не устраивать лишние расспросы. Она подчеркнула, что ей тяжело говорить о случившемся. По словам блогера, она считает себя виноватой в трагедии, хотя близкие ей говорят, что причиной смерти Эмили послужил несчастный случай. Арина Шальнова обрел популярность благодаря веселым роликам в Сети. Во многих из них она появлялась вместе с маленькой дочкой. Блог девушки насчитывает более 100 тысяч подписчиков.
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новости шоу-бизнеса, происшествия, дети
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Происшествия, Дети
Двухлетняя дочь известной блогерши трагически погибла, выпав из окна

Блогер Арина Шальнова сообщила о гибели своей двухлетней дочери, выпавшей из окна

© Арина ШальноваБлогер Арина Шальнова
Блогер Арина Шальнова
© Арина Шальнова
Блогер Арина Шальнова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Блогер Арина Шальнова на своей странице в соцсети рассказала о трагической гибели своей двухлетней дочери Эмили. Малышка выпала из окна в конце мая, и скончалась в свой день рождения десятого июня. Но Шальнова сообщила об этом только сейчас.
© Арина ШальноваБлогер Арина Шальнова сообщила о трагической гибели двухлетней дочери
Блогер Арина Шальнова сообщила о трагической гибели двухлетней дочери
© Арина Шальнова
Блогер Арина Шальнова сообщила о трагической гибели двухлетней дочери
«

"Эмили выпала из окна пятого этажа 22 мая. У нее был перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отек мозга. Она лежала в коме, у нее была остановка сердца, ее откачивали", – сообщила Шальнова.

Несмотря на усилия врачей и надежду близких на выздоровление, девочку не удалось спасти.
«

"Она ушла в свой день рождения 10 июня. Мне так больно. Я до сих пор не верю! Ты самое лучшее, что происходило за всю мою жизнь, мне тебя очень не хватает", – призналась блогер.

Шальнова попросила своих подписчиков не устраивать лишние расспросы. Она подчеркнула, что ей тяжело говорить о случившемся. По словам блогера, она считает себя виноватой в трагедии, хотя близкие ей говорят, что причиной смерти Эмили послужил несчастный случай.
Арина Шальнова обрел популярность благодаря веселым роликам в Сети. Во многих из них она появлялась вместе с маленькой дочкой. Блог девушки насчитывает более 100 тысяч подписчиков.
 
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