https://ria.ru/20230626/serbiya-1880486842.html
В Сербии назвали условия продолжения диалога с Приштиной
В Сербии назвали условия продолжения диалога с Приштиной - РИА Новости, 26.06.2023
В Сербии назвали условия продолжения диалога с Приштиной
Диалог властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово не будет продолжен, пока косовоалбанские власти в Приштине не освободят всех задержанных ранее... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:20
2023-06-26T15:20
2023-06-26T15:22
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нато
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БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Диалог властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово не будет продолжен, пока косовоалбанские власти в Приштине не освободят всех задержанных ранее сербов, заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович, заявление опубликовано на сайте ведомства. Жандармерия Сербии в середине июня задержала трех косовоалбанских полицейских на территории центральной Сербии, они были на служебном автомобиле, в бронежилетах и с автоматическим оружием, при задержании не оказали сопротивления. Суд в сербском городе Кралево в понедельник утвердил обвинительный акт в отношении задержанных, но освободил их из-под стражи. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи в понедельник поблагодарила США и других союзников за освобождение задержанных полицейских в центральной Сербии. "Проблема в том, что в Приштине нет верховенства закона, а только сумасшедший Курти, который задерживает, представляет доказательства и держит людей под стражей. В центральной Сербии есть верховенство закона, независимая судебная ветвь власти, которая самостоятельно принимает решения. Это решение суда, не политические решение и мы продолжим бороться за каждого нашего человека, каждого серба", - цитирует Канцелярия по Косово и Метохии Петковича. "Разговоров с премьером временных структур в Приштине Альбином Курти не будет, пока все сербы не окажутся на свободе", - подчеркнул представитель властей Сербии. Спецподразделение косовоалбанской полиции задержало утром в минувшую пятницу в северной Косовска-Митровице серба Ненада Орловича, который работает в местном коммунальном хозяйстве. Он стал восьмым задержанным в Косово и Метохии сербом за последний месяц. Причина задержания неизвестна. Президент Сербии Александр Вучич 22 июня на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили в среду блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержаний соотечественников. Власти самопровозглашенной республики Косово при этом разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230626/serbiya-1880444569.html
https://ria.ru/20230623/kosovo-1880017443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, приштина, альбин курти, александр вучич, евросоюз, нато, жозеп боррель
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Альбин Курти, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель
В Сербии назвали условия продолжения диалога с Приштиной
Глава Канцелярии при правительстве Петкович призвал освободить задержанных в Косово сербов
БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости.
Диалог властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово не будет продолжен, пока косовоалбанские власти в Приштине не освободят всех задержанных ранее сербов, заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович, заявление опубликовано на сайте ведомства
.
Жандармерия Сербии в середине июня задержала трех косовоалбанских полицейских на территории центральной Сербии, они были на служебном автомобиле, в бронежилетах и с автоматическим оружием, при задержании не оказали сопротивления. Суд в сербском городе Кралево в понедельник утвердил обвинительный акт в отношении задержанных, но освободил их из-под стражи.
Суд в Сербии освободил косовских полицейских из-под стражи
Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи в понедельник поблагодарила США
и других союзников за освобождение задержанных полицейских в центральной Сербии.
"Проблема в том, что в Приштине нет верховенства закона, а только сумасшедший Курти
, который задерживает, представляет доказательства и держит людей под стражей. В центральной Сербии есть верховенство закона, независимая судебная ветвь власти, которая самостоятельно принимает решения. Это решение суда, не политические решение и мы продолжим бороться за каждого нашего человека, каждого серба", - цитирует Канцелярия по Косово и Метохии Петковича.
"Разговоров с премьером временных структур в Приштине Альбином Курти не будет, пока все сербы не окажутся на свободе", - подчеркнул представитель властей Сербии.
Спецподразделение косовоалбанской полиции задержало утром в минувшую пятницу в северной Косовска-Митровице
серба Ненада Орловича, который работает в местном коммунальном хозяйстве. Он стал восьмым задержанным в Косово и Метохии сербом за последний месяц. Причина задержания неизвестна.
Президент Сербии Александр Вучич
22 июня на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем
и спецпредставителем по диалогу Белграда
и Приштины Мирославом Лайчаком
вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами.
Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили в среду блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержаний соотечественников.
Власти самопровозглашенной республики Косово при этом разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО
KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Серба в Косово задержали на следующий день после призывов ЕС к деэскалации