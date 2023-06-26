https://ria.ru/20230626/serbiya-1880444569.html
Суд в Сербии освободил косовских полицейских из-под стражи
Суд в Сербии освободил косовских полицейских из-под стражи - РИА Новости, 26.06.2023
Суд в Сербии освободил косовских полицейских из-под стражи
Суд в сербском городе Кралево в понедельник утвердил обвинительный акт в отношении трех задержанных ранее полицейских самопровозглашенного Косово, но освободил... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:34
2023-06-26T12:34
2023-06-26T12:34
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косово
приштина
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БЕЛГРАД, 26 июн - РИА Новости. Суд в сербском городе Кралево в понедельник утвердил обвинительный акт в отношении трех задержанных ранее полицейских самопровозглашенного Косово, но освободил их из-под стражи, передает Радио и телевидение Сербии. Жандармерия Сербии в середине июня задержала трех косовоалбанских полицейских на территории центральной Сербии, они были на служебном автомобиле, в бронежилетах и с автоматическим оружием, при задержании не оказывали сопротивления. "После досудебных процедур утвержден обвинительный акт Высшей прокуратуры в Кралево в отношении подозреваемых... по статье за незаконное производство, хранение, ношение оружия.... палата Высшего суда в Кралево также отменила для обвиняемых меру задержания под стражей", - сообщил национальный телеканал. Отмечается, что теперь полицейские самопровозглашенного Косово смогут защищаться на процессе, находясь на свободе. Спецподразделение косовоалбанской полиции задержало утром в минувшую пятницу в северной Косовска-Митровице серба Ненада Орловича, который работает в местном коммунальном хозяйстве. Задержание проведено на автомойке у автовокзала, спецназовцы окружили объект на бронированных автомобилях, положили задержанного на землю и затащили в автомобиль. Причина задержания неизвестна. Президент Сербии Александр Вучич в четверг на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами. Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров, победивших на муниципальных выборах 23 апреля, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230617/kosovo-1878922513.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, приштина, жозеп боррель, александр вучич, евросоюз, нато, мирослав лайчак
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Жозеп Боррель, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО, Мирослав Лайчак
Суд в Сербии освободил косовских полицейских из-под стражи
Суд в Сербии освободил косовских полицейских из-под стражи, но оставил обвинения в силе
БЕЛГРАД, 26 июн - РИА Новости.
Суд в сербском городе Кралево в понедельник утвердил обвинительный акт в отношении трех задержанных ранее полицейских самопровозглашенного Косово, но освободил их из-под стражи, передает Радио и телевидение Сербии
.
Жандармерия Сербии в середине июня задержала трех косовоалбанских полицейских на территории центральной Сербии, они были на служебном автомобиле, в бронежилетах и с автоматическим оружием, при задержании не оказывали сопротивления.
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"После досудебных процедур утвержден обвинительный акт Высшей прокуратуры в Кралево в отношении подозреваемых... по статье за незаконное производство, хранение, ношение оружия.... палата Высшего суда в Кралево также отменила для обвиняемых меру задержания под стражей", - сообщил национальный телеканал.
Отмечается, что теперь полицейские самопровозглашенного Косово смогут защищаться на процессе, находясь на свободе.
Спецподразделение косовоалбанской полиции задержало утром в минувшую пятницу в северной Косовска-Митровице
серба Ненада Орловича, который работает в местном коммунальном хозяйстве. Задержание проведено на автомойке у автовокзала, спецназовцы окружили объект на бронированных автомобилях, положили задержанного на землю и затащили в автомобиль. Причина задержания неизвестна.
Президент Сербии Александр Вучич
в четверг на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем
и спецпредставителем по диалогу Белграда
и Приштины Мирославом Лайчаком
вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами.
Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО
KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров, победивших на муниципальных выборах 23 апреля, которые бойкотировали местные сербы.
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