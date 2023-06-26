https://ria.ru/20230626/sdelka-1880437903.html
СМИ: ФРГ готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины боеприпасами
СМИ: ФРГ готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины боеприпасами - РИА Новости, 26.06.2023
СМИ: ФРГ готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины боеприпасами
Правительство Германии готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами, а также восполнения собственных запасов, сообщило в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:10
2023-06-26T12:10
2023-06-26T12:10
специальная военная операция на украине
сергей лавров
нато
украина
германия
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство Германии готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами, а также восполнения собственных запасов, сообщило в понедельник издание Spiegel. Согласно изданию, в конце прошлой недели министерство обороны Германии представило на утверждение бюджетному комитету бундестага рамочное соглашение о поставках боеприпасов с оборонным концерном Rheinmetall. "Оно предусматривает поставку до 333 тысяч 155-мм боеприпасов к 2029 году для восполнения собственных запасов, а также долгосрочное снабжение вооруженных сил Украины крайне необходимыми им гаубичными снарядами," - сообщает Spiegel. Издание сообщает со ссылкой на конфиденциальные документы, что для Украины уже согласован первый пакет на 20 тысяч боеприпасов стоимостью в почти 60 миллионов евро, рассчитанный на следующие два года. В свою очередь, вооруженные силы Германии получат 20 тысяч боеприпасов уже в этом году. При этом отмечается, что Украина сможет заказывать дополнительные пакеты боеприпасов по согласованию с правительством ФРГ. Западные страны в настоящее время пытаются решить проблему дефицита боеприпасов, возникшего из-за их массовых поставок на Украину, где они быстро расходуются в силу высокой интенсивности боевых действий. Так, министерство обороны Германии недавно признало, что на его складах осталось лишь 20 тысяч боеприпасов. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879252366.html
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сергей лавров, нато, украина, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, НАТО, Украина, Германия, Россия
СМИ: ФРГ готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины боеприпасами
Spiegel: власти ФРГ готовят сделку по долгосрочному снабжению Украины гаубичными снарядами
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Правительство Германии готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами, а также восполнения собственных запасов, сообщило в понедельник издание Spiegel.
Согласно изданию, в конце прошлой недели министерство обороны Германии представило на утверждение бюджетному комитету бундестага рамочное соглашение о поставках боеприпасов с оборонным концерном Rheinmetall.
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"Оно предусматривает поставку до 333 тысяч 155-мм боеприпасов к 2029 году для восполнения собственных запасов, а также долгосрочное снабжение вооруженных сил Украины крайне необходимыми им гаубичными снарядами," - сообщает Spiegel.
Издание сообщает со ссылкой на конфиденциальные документы, что для Украины уже согласован первый пакет на 20 тысяч боеприпасов стоимостью в почти 60 миллионов евро, рассчитанный на следующие два года. В свою очередь, вооруженные силы Германии получат 20 тысяч боеприпасов уже в этом году. При этом отмечается, что Украина сможет заказывать дополнительные пакеты боеприпасов по согласованию с правительством ФРГ.
Западные страны в настоящее время пытаются решить проблему дефицита боеприпасов, возникшего из-за их массовых поставок на Украину, где они быстро расходуются в силу высокой интенсивности боевых действий. Так, министерство обороны Германии недавно признало, что на его складах осталось лишь 20 тысяч боеприпасов.
РФ
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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