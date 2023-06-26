https://ria.ru/20230626/sdelka-1880389842.html

Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться

Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться - РИА Новости, 26.06.2023

Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться

Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, возможны переговоры на высшем уровне, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:21

2023-06-26T08:21

2023-06-26T08:21

экономика

россия

турция

украина

владимир путин

сергей вершинин

оон

россельхозбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872319007_0:380:2720:1910_1920x0_80_0_0_a7eb4b39359ba52697c7d8a9bd5c2be5.jpg

АНКАРА, 26 июн - РИА Новости. Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, возможны переговоры на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. "Скажу так: пока оптимизма не внушает"- сообщил собеседник агентства на вопрос о ситуации вокруг сделки. Однако, по его словам, "существует большая вероятность того, что переговоры войдут в активную фазу с начала июля". "Вполне возможно, такая вероятность есть", - сказал источник в ответ на вопрос, возможны ли переговоры на высшем уровне. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230623/prepyatstviya-1880058357.html

https://ria.ru/20230621/peskov-1879530181.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, украина, владимир путин, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift, дмитрий песков