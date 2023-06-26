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Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться - РИА Новости, 26.06.2023
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08:21 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/sdelka-1880389842.html
Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться
Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться - РИА Новости, 26.06.2023
Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться
Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, возможны переговоры на высшем уровне, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:21
2023-06-26T08:21
экономика
россия
турция
украина
владимир путин
сергей вершинин
оон
россельхозбанк
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АНКАРА, 26 июн - РИА Новости. Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, возможны переговоры на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. "Скажу так: пока оптимизма не внушает"- сообщил собеседник агентства на вопрос о ситуации вокруг сделки. Однако, по его словам, "существует большая вероятность того, что переговоры войдут в активную фазу с начала июля". "Вполне возможно, такая вероятность есть", - сказал источник в ответ на вопрос, возможны ли переговоры на высшем уровне. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230623/prepyatstviya-1880058357.html
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экономика, россия, турция, украина, владимир путин, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift, дмитрий песков
Экономика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Сергей Вершинин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Дмитрий Песков
Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться

Источник: переговоры по продлению зерновой сделки могут активизироваться с июля

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 26 июн - РИА Новости. Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, возможны переговоры на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки
23 июня, 17:24
"Скажу так: пока оптимизма не внушает"- сообщил собеседник агентства на вопрос о ситуации вокруг сделки. Однако, по его словам, "существует большая вероятность того, что переговоры войдут в активную фазу с начала июля".
"Вполне возможно, такая вероятность есть", - сказал источник в ответ на вопрос, возможны ли переговоры на высшем уровне.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков
21 июня, 12:32
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинСергей ВершининООНРоссельхозбанкSWIFTДмитрий Песков
 
 
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