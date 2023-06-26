Источник сообщил, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться
Источник: переговоры по продлению зерновой сделки могут активизироваться с июля
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
АНКАРА, 26 июн - РИА Новости. Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, возможны переговоры на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы.
"Скажу так: пока оптимизма не внушает"- сообщил собеседник агентства на вопрос о ситуации вокруг сделки. Однако, по его словам, "существует большая вероятность того, что переговоры войдут в активную фазу с начала июля".
"Вполне возможно, такая вероятность есть", - сказал источник в ответ на вопрос, возможны ли переговоры на высшем уровне.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.