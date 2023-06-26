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В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал" - РИА Новости, 26.06.2023
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"
Самолеты малой авиации "Ладога" и "Байкал" могут начать собирать в Белоруссии, соответствующее предложение Минску сделал глава Минпромторга России Денис... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:51
2023-06-26T14:51
2023-06-26T14:51
россия
белоруссия
минск
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
уральский завод гражданской авиации
ан-24
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самолеты малой авиации "Ладога" и "Байкал" могут начать собирать в Белоруссии, соответствующее предложение Минску сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров, рассказал РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Важным направлением для нас является предложение Дениса Валентиновича Мантурова попробовать собирать или поучаствовать в сборке на территории Беларуси самолетов гражданской малой авиации "Ладога" и "Байкал". Для нас это уникальная возможность, новая компетенция, новая сфера по большому счету, новая часть экономики", - сказал посол. По его словам, переговоры на этот счет пройдут в ходе посещения белорусской делегацией выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Выставка пройдет с 10 по 13 июля. "Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России. ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".
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россия, белоруссия, минск, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), уральский завод гражданской авиации, ан-24, ан-2, як-40, экономика
Россия, Белоруссия, Минск, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Уральский завод гражданской авиации, Ан-24, Ан-2, Як-40, Экономика
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"
Посол Крутой: Минпромторг предложил собирать самолеты "Ладога" и "Байкал" в Белоруссии