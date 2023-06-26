Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал" - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/samolety-1880476804.html
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал" - РИА Новости, 26.06.2023
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"
Самолеты малой авиации "Ладога" и "Байкал" могут начать собирать в Белоруссии, соответствующее предложение Минску сделал глава Минпромторга России Денис... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:51
2023-06-26T14:51
россия
белоруссия
минск
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
уральский завод гражданской авиации
ан-24
ан-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506882_0:198:2979:1873_1920x0_80_0_0_c13e1284cdb026aebbbdee9be3a05695.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самолеты малой авиации "Ладога" и "Байкал" могут начать собирать в Белоруссии, соответствующее предложение Минску сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров, рассказал РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Важным направлением для нас является предложение Дениса Валентиновича Мантурова попробовать собирать или поучаствовать в сборке на территории Беларуси самолетов гражданской малой авиации "Ладога" и "Байкал". Для нас это уникальная возможность, новая компетенция, новая сфера по большому счету, новая часть экономики", - сказал посол. По его словам, переговоры на этот счет пройдут в ходе посещения белорусской делегацией выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Выставка пройдет с 10 по 13 июля. "Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России. ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".
https://ria.ru/20230626/avtoperevozki-1880475969.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506882_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_71986094bf52c81b5989e355f52a0f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), уральский завод гражданской авиации, ан-24, ан-2, як-40, экономика
Россия, Белоруссия, Минск, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Уральский завод гражданской авиации, Ан-24, Ан-2, Як-40, Экономика
В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"

Посол Крутой: Минпромторг предложил собирать самолеты "Ладога" и "Байкал" в Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал"
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самолеты малой авиации "Ладога" и "Байкал" могут начать собирать в Белоруссии, соответствующее предложение Минску сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров, рассказал РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"Важным направлением для нас является предложение Дениса Валентиновича Мантурова попробовать собирать или поучаствовать в сборке на территории Беларуси самолетов гражданской малой авиации "Ладога" и "Байкал". Для нас это уникальная возможность, новая компетенция, новая сфера по большому счету, новая часть экономики", - сказал посол.
По его словам, переговоры на этот счет пройдут в ходе посещения белорусской делегацией выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Выставка пройдет с 10 по 13 июля.
"Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.
ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Минск и Москва начнут либерализацию автоперевозок, заявил посол
Вчера, 14:47
 
РоссияБелоруссияМинскДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Уральский завод гражданской авиацииАн-24Ан-2Як-40Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала