https://ria.ru/20230626/samolety-1880476804.html

В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"

В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал" - РИА Новости, 26.06.2023

В Белоруссии могут начать сборку самолетов "Ладога" и "Байкал"

Самолеты малой авиации "Ладога" и "Байкал" могут начать собирать в Белоруссии, соответствующее предложение Минску сделал глава Минпромторга России Денис... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:51

2023-06-26T14:51

2023-06-26T14:51

россия

белоруссия

минск

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

уральский завод гражданской авиации

ан-24

ан-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506882_0:198:2979:1873_1920x0_80_0_0_c13e1284cdb026aebbbdee9be3a05695.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самолеты малой авиации "Ладога" и "Байкал" могут начать собирать в Белоруссии, соответствующее предложение Минску сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров, рассказал РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Важным направлением для нас является предложение Дениса Валентиновича Мантурова попробовать собирать или поучаствовать в сборке на территории Беларуси самолетов гражданской малой авиации "Ладога" и "Байкал". Для нас это уникальная возможность, новая компетенция, новая сфера по большому счету, новая часть экономики", - сказал посол. По его словам, переговоры на этот счет пройдут в ходе посещения белорусской делегацией выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Выставка пройдет с 10 по 13 июля. "Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России. ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".

https://ria.ru/20230626/avtoperevozki-1880475969.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), уральский завод гражданской авиации, ан-24, ан-2, як-40, экономика