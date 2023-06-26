https://ria.ru/20230626/sachkov-1880441171.html
Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд
Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд - РИА Новости, 26.06.2023
Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд
В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:22
2023-06-26T12:22
2023-06-26T12:25
group-ib
московский городской суд
происшествия
москва
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказали РИА Новости в суде."В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Сачкова, сегодня пройдет предварительное слушание", - рассказал собеседник агентства.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html
https://ria.ru/20230623/delo-1879986976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
group-ib, московский городской суд, происшествия, москва, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
Group-IB, Московский городской суд, Происшествия, Москва, Илья Сачков, Дело основателя Group-IB Сачкова
Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд
Дело о госизмене против основателя Group-IB Сачкова поступило в Мосгорсуд
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказали РИА Новости в суде.
"В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Сачкова, сегодня пройдет предварительное слушание", - рассказал собеседник агентства.
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Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину
с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
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