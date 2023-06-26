https://ria.ru/20230626/sachkov-1880441171.html

Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд

Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд - РИА Новости, 26.06.2023

Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд

В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:22

2023-06-26T12:22

2023-06-26T12:25

group-ib

московский городской суд

происшествия

москва

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказали РИА Новости в суде."В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Сачкова, сегодня пройдет предварительное слушание", - рассказал собеседник агентства.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html

https://ria.ru/20230623/delo-1879986976.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

group-ib, московский городской суд, происшествия, москва, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова