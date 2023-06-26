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Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд - РИА Новости, 26.06.2023
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12:22 26.06.2023 (обновлено: 12:25 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/sachkov-1880441171.html
Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд
Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд - РИА Новости, 26.06.2023
Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд
В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:22
2023-06-26T12:25
group-ib
московский городской суд
происшествия
москва
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказали РИА Новости в суде."В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Сачкова, сегодня пройдет предварительное слушание", - рассказал собеседник агентства.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
https://ria.ru/20230420/group-ib-1866582678.html
https://ria.ru/20230623/delo-1879986976.html
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group-ib, московский городской суд, происшествия, москва, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
Group-IB, Московский городской суд, Происшествия, Москва, Илья Сачков, Дело основателя Group-IB Сачкова
Дело основателя Group-IB Сачкова поступило в суд

Дело о госизмене против основателя Group-IB Сачкова поступило в Мосгорсуд

© Фото : Group-IBГлава компании Group-IB Илья Сачков
Глава компании Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Group-IB
Глава компании Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Мосгорсуд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело о государственной измене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, рассказали РИА Новости в суде.
"В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Сачкова, сегодня пройдет предварительное слушание", - рассказал собеседник агентства.
Офис компании Group-IB - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Group-IB завершила выделение российских активов
20 апреля, 12:39
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
Вскоре после ареста основатель Group-IB обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата Сачков не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене
23 июня, 12:47
 
Group-IBМосковский городской судПроисшествияМоскваИлья СачковДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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