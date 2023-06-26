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США играют в ядерную русскую рулетку — и доиграются

США играют в ядерную русскую рулетку — и доиграются - РИА Новости, 26.06.2023

США играют в ядерную русскую рулетку — и доиграются

Сергей Караганов сделал очень важный и смелый шаг: он открыл дискуссию по теме применения ядерного оружия, которая долгое время оставалась, по сути,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:36

аналитика

сша

украина

сергей караганов

россия

f-16

нато

javelin (птрк)

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Сергей Караганов сделал очень важный и смелый шаг: он открыл дискуссию по теме применения ядерного оружия, которая долгое время оставалась, по сути, табуированной. Надо иметь в виду, что ни он, ни кто-то другой из серьезных людей не собирается бросаться ядерными ракетами. Но это не значит, что проблему ядерного оружия можно превратить в фигуру молчания. Это вопрос, который на самом деле затрагивает абсолютно всех.Траектория конфликта на Украине такова на сегодняшний день, что она ведет непосредственно к столкновению России и НАТО. Если таковое произойдет, оно станет ядерным. И на каком-то этапе — наверное, довольно уже близком этапе — после этого конфликт распространится и на Соединенные Штаты Америки.На мой взгляд, причина сложившегося положения, той траектории, по которой сейчас идет конфликт, когда постоянно он эскалируется с западной стороны — условно говоря, от Javelin до F-16, — это убежденность наших противников, что России можно нанести стратегическое поражение, не прибегая к ядерному оружию и даже не прибегая к широкомасштабной войне.Эта цель, которая была озвучена публично американским министром обороны, не ставилась и не могла быть поставлена в годы холодной войны. Потому что аналог того кризиса, который мы переживаем сегодня на Украине, — Карибский кризис, когда одна из сверхдержав слишком близко придвинулась к жизненно важным центрам другой сверхдержавы и та была готова идти на максимальный риск, чтобы ликвидировать эту угрозу.Конечно, все исторические хронологии хромают, но нечто подобное произошло сейчас. И, на мой взгляд, это результат отсутствия ограничений в американской стратегии. Это бесстрашие американской политики может привести к ситуации, когда дела могут выйти из-под контроля, когда конфликт перекинется за границу Украины.И вот для того, чтобы наши противники озаботились, в том числе и своим выживанием, нам нужно говорить об этих вещах откровенно, открыто — как между собой, так и с нашими партнерами и даже с нашими противниками. И если даже не говорить с ними напрямую, то по крайней мере открыто высказываться, чтобы они слышали и делали какие-то выводы для себя.Я считаю, что одних словесных интервенций, которые делал президент и члены правительства, наверное, недостаточно. Американцы довольно спокойно отреагировали на выдвижение наших ядерных систем на территорию Белоруссии. Для меня очевидно, что доктринальные положения относительно применения ядерного оружия, которые были сформулированы до начала украинского конфликта, нуждаются в осмыслении и, возможно, в корректировке. Потому что мы стоим перед угрозой того, что нас будут постоянно испытывать, провоцируя различными ударами по Крыму и другим регионам России, ударами по Москве, не ожидая от нас получить чего-то серьезного в ответ. И чем больше будет эта динамика развиваться, тем опаснее будет становиться ситуация.Российская стратегия основана на том, чтобы достичь целей специальной военной операции, не прибегая к ядерному оружию. Но ситуация может во время войны развиваться в разных направлениях, в том числе довольно быстро и неожиданно уходить в неконтролируемое поле. Мы должны быть к этому готовы, мы должны быть способны остановить ту траекторию развития конфликта, которая ведет к ядерной войне. То есть, если хотите, дискуссия о роли ядерного оружия в нынешнем конфликте — это дискуссия о том, как предотвратить самый худший вариант развития событий.Международные отношения основаны на силе. Силовой потенциал современной Российской Федерации несопоставим с тем, которым обладал Советский Союз даже в 60-х годах, когда у нас еще не было ракетно-ядерного паритета с Соединенными Штатами Америки. В результате они рассматривали СССР в качестве противника, идеологию которого они не воспринимали и во многих других аспектах относились пренебрежительно, но силу уважали.Если бы у руля Соединенных Штатов находился другой человек, то, может быть, Карибский кризис закончился совсем иначе, может быть, мы с вами бы и не сидели здесь сегодня. Но судьба подарила Джона Кеннеди, который действовал разумно, встречая серьезное противодействие со стороны целого ряда своих советников, министров и военных. Сейчас у руля Штатов находится генерация людей, которые не очень хорошо помнят холодную войну. Эти люди считают, что для Соединенных Штатов, после того, как они победили в холодной войне, никаких ограничений быть не должно. И любое ограничение — это предательство американских ценностей и американских интересов.Советский Союз представлял собой общество, которое трудно было назвать обществом потребления. Люди жили довольно скромно, главное требование народа к правительству — чтобы не было войны. Сегодня мы видим общество потребления, людей, которые любят, хотят и умеют жить. И которым различные международные кризисы — это помеха. Это, с точки зрения американских руководителей, распространяется на значительную часть государственного аппарата в Российской Федерации. Поэтому ими сделан был выбор, чтобы не сразу, а в результате многократного тестирования наших позиций довольно сильно нас провоцировать, не ожидая какого-то серьезного ответа. И вот отсюда пошло применение ракет, поставленных Западом, по нашим территориям, и заявление о том, что эти ракеты могут применяться и против Крыма, поскольку он рассматривается ими как территория Украины. И поставки все более мощных и дальнобойных средств ведения войны. По существу, они не верят в то, что Россия сможет дать серьезный ответ конвенциональным оружием, а на применение ядерного у Москвы не хватит духа.Но все-таки в людях по всему миру сидит инстинкт самосохранения. Этот инстинкт может нам помочь в этот раз, если мы будем откровенно говорить об этих вещах, не пугая, потому что запугивание здесь не поможет, или не шантажируя, поскольку шантаж только способен сделать ситуацию более опасной.А помочь может серьезный, профессиональный разговор о том, что задача нанесения стратегического поражения ядерной сверхдержаве в наиболее чувствительном для нее регионе, то есть в данном случае на Украине, чревата ядерной войной. Что ни одна ядерная держава не согласится быть побежденной в стратегическом плане другой ядерной державой без того, чтобы прибегнуть по крайней мере к угрозе применения ядерного оружия. Причем эти вещи не зависят от желания людей, включая тех, которые принимают решения. И здесь наши противники затеяли очень опасную игру. На мой взгляд, тут адекватен образ ядерной рулетки, образ револьверного барабана, в котором находится ядерная пуля и которую постоянно крутят и спускают крючок, — вот этот образ должен наших противников вернуть к более реалистичному восприятию действительности.Президент недавно высказался, что СВО дала нам колоссальный бесценный опыт. Его необходимо не когда-то потом, а уже сейчас использовать для адаптации, модернизации, исправления, улучшения и укрепления российской системы. Укрепление сдерживания является одной из важнейших наших задач, причем не только ядерного сдерживания.Это необходимо, чтобы заставить противника сбавить темпы эскалации и задуматься над тем, куда эта эскалация ведет. Дать понять, что выигрыша здесь не будет для него, что он должен задумываться, как выходить из этой ситуации.

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

https://ria.ru/20230616/politika-1878484936.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html

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Дмитрий Тренин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880365751_354:0:1999:1645_100x100_80_0_0_304061c412697e0a536691c160d42cc8.jpg

аналитика, сша, украина, сергей караганов, россия, f-16, нато, javelin (птрк)