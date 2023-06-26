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Боррель призвал разработать стратегию на случай нестабильности в России
Боррель призвал разработать стратегию на случай нестабильности в России - РИА Новости, 26.06.2023
Боррель призвал разработать стратегию на случай нестабильности в России
ЕС должен разработать новую стратегию на случай нестабильности в России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге глав... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:22
2023-06-26T18:22
2023-06-26T18:22
в мире
жозеп боррель
евросоюз
россия
попытка вооруженного мятежа
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. ЕС должен разработать новую стратегию на случай нестабильности в России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге глав МИД стран сообщества. "Подготовка стратегии по такой ситуации занимает время. Мы будем работать над этим. Все будут проводить анализ возможных сценариев развития ситуации… Совершенно очевидно, что сейчас наше видение России совершенно другое", - сказал он. Ранее главы МИД стран ЕС обсудили в Люксембурге последние события в России и конфликт на Украине, договорились усиливать поддержку Киева, включая военную.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, евросоюз, россия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Боррель призвал разработать стратегию на случай нестабильности в России
Боррель заявил, что ЕС нужно разработать стратегию на случай новой нестабильности в России