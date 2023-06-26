https://ria.ru/20230626/rosnedry-1880384106.html

Глава Роснедр рассказал об объемах геологоразведки в российских компаниях

Глава Роснедр рассказал об объемах геологоразведки в российских компаниях - РИА Новости, 26.06.2023

Глава Роснедр рассказал об объемах геологоразведки в российских компаниях

Российские компании в 2023 году пока сохраняют объемы геологоразведки как в нефтяной отрасли, так и по твердым полезным ископаемым, несмотря на санкционное... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T05:35

2023-06-26T05:35

2023-06-26T05:35

пмэф-2023

экономика

россия

александр козлов (глава минприроды)

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские компании в 2023 году пока сохраняют объемы геологоразведки как в нефтяной отрасли, так и по твердым полезным ископаемым, несмотря на санкционное давление, сообщил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Пока ни одна компания не снижала объемов геологоразведки, что по нефтяной части, что по твердым полезным ископаемым. Остаются на уровне прошлого года", - ответил он на вопрос, не наблюдается ли снижение геологоразведки по углеводородам из-за санкций. Петров отметил, что в 2023 году инвестиции в геологоразведку по твердым ископаемым могут даже вырасти - на 25%, или на 15,8 миллиарда рублей от затрат 2022 года. "Тут важно, чтобы не только объемы финансирования сохранялись, но и, самое главное, объемы работ, так как компании уходят в более сложные регионы, где геологоразведка может быть дороже. Но пока объемы работ сохраняются, а дальше - время покажет", - подчеркнул глава Роснедр. В декабре глава Минприроды РФ Александр Козлов отмечал, что ожидает снижения объемов геологоразведки и ставит целью удержать ее текущие темпы. Тогда же в министерстве уточняли, что в 2022 году общие инвестиции компаний в геологоразведку составили около 470 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов больше, чем в 2021 году.

https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880382396.html

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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)