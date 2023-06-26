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Проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах - РИА Новости, 26.06.2023
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06:09 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880385118.html
Проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах
Проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах - РИА Новости, 26.06.2023
Проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах
Второй этап проекта "Геология. Возрождение легенды", стартующий с 2025 года, будет сконцентрирован на дефицитных металлах, заявил глава Роснедр Евгений Петров в РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:09
2023-06-26T06:09
пмэф-2023
экономика
россия
александр козлов (глава минприроды)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Второй этап проекта "Геология. Возрождение легенды", стартующий с 2025 года, будет сконцентрирован на дефицитных металлах, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Первый этап "Геология. Возрождение легенды" заканчивается в 2024 году. И сейчас мы, чтобы продвинуться в снижении зависимости от импорта, готовим второй этап, который начнется с 2025 года. Все объекты геологоразведки будут сфокусированы на дефицитной группе полезных ископаемых, которые сегодня не полностью удовлетворяют российскую промышленность", - сказал Петров. Он отметил, что Роснедра активно занимаются сокращением зависимости российской экономики от поставок импортного сырья. Сейчас страна зависит от внешних закупок, например, по литию, плавиковому шпату, титану, ниобию и марганцевым рудам. Кроме того, рассказал Петров, под председательством главы Минприроды РФ Александра Козлова уже была проведена серия крупных совещаний в регионах, где присутствовали, в том числе, представители бизнеса. "Понятно, что государство заинтересовано в налоговой базе и обеспеченности промышленности. Но недропользователей, прежде всего, интересует рентабельность их бизнеса, доходная часть. Поэтому нам нужно найти какой-то компромисс именно по дефицитной группе полезных ископаемых", - добавил глава ведомства. Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды" был разработан Минприроды РФ в 2021 году. Его цель - расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Пока проект реализуется для высоколиквидных видов сырья, таких как нефть, газ, золото, серебро, марганец, титан и другие.
https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880383666.html
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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах

Роснедра: проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкРудник
Рудник - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Второй этап проекта "Геология. Возрождение легенды", стартующий с 2025 года, будет сконцентрирован на дефицитных металлах, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
«
"Первый этап "Геология. Возрождение легенды" заканчивается в 2024 году. И сейчас мы, чтобы продвинуться в снижении зависимости от импорта, готовим второй этап, который начнется с 2025 года. Все объекты геологоразведки будут сфокусированы на дефицитной группе полезных ископаемых, которые сегодня не полностью удовлетворяют российскую промышленность", - сказал Петров.
Он отметил, что Роснедра активно занимаются сокращением зависимости российской экономики от поставок импортного сырья. Сейчас страна зависит от внешних закупок, например, по литию, плавиковому шпату, титану, ниобию и марганцевым рудам. Кроме того, рассказал Петров, под председательством главы Минприроды РФ Александра Козлова уже была проведена серия крупных совещаний в регионах, где присутствовали, в том числе, представители бизнеса.
"Понятно, что государство заинтересовано в налоговой базе и обеспеченности промышленности. Но недропользователей, прежде всего, интересует рентабельность их бизнеса, доходная часть. Поэтому нам нужно найти какой-то компромисс именно по дефицитной группе полезных ископаемых", - добавил глава ведомства.
Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды" был разработан Минприроды РФ в 2021 году. Его цель - расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Пока проект реализуется для высоколиквидных видов сырья, таких как нефть, газ, золото, серебро, марганец, титан и другие.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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