https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880385118.html

Проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах

Проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах - РИА Новости, 26.06.2023

Проект "Геология. Возрождение легенды" сфокусируется на дефицитных металлах

Второй этап проекта "Геология. Возрождение легенды", стартующий с 2025 года, будет сконцентрирован на дефицитных металлах, заявил глава Роснедр Евгений Петров в РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T06:09

2023-06-26T06:09

2023-06-26T06:09

пмэф-2023

экономика

россия

александр козлов (глава минприроды)

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Второй этап проекта "Геология. Возрождение легенды", стартующий с 2025 года, будет сконцентрирован на дефицитных металлах, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Первый этап "Геология. Возрождение легенды" заканчивается в 2024 году. И сейчас мы, чтобы продвинуться в снижении зависимости от импорта, готовим второй этап, который начнется с 2025 года. Все объекты геологоразведки будут сфокусированы на дефицитной группе полезных ископаемых, которые сегодня не полностью удовлетворяют российскую промышленность", - сказал Петров. Он отметил, что Роснедра активно занимаются сокращением зависимости российской экономики от поставок импортного сырья. Сейчас страна зависит от внешних закупок, например, по литию, плавиковому шпату, титану, ниобию и марганцевым рудам. Кроме того, рассказал Петров, под председательством главы Минприроды РФ Александра Козлова уже была проведена серия крупных совещаний в регионах, где присутствовали, в том числе, представители бизнеса. "Понятно, что государство заинтересовано в налоговой базе и обеспеченности промышленности. Но недропользователей, прежде всего, интересует рентабельность их бизнеса, доходная часть. Поэтому нам нужно найти какой-то компромисс именно по дефицитной группе полезных ископаемых", - добавил глава ведомства. Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды" был разработан Минприроды РФ в 2021 году. Его цель - расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Пока проект реализуется для высоколиквидных видов сырья, таких как нефть, газ, золото, серебро, марганец, титан и другие.

https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880383666.html

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экономика, россия, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)