https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880383666.html

Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском месторождении

Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском месторождении - РИА Новости, 26.06.2023

Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском месторождении

Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в ближайшие 2-3 года в случае успешного внедрения промышленной технологии... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T05:15

2023-06-26T05:15

2023-06-26T05:15

экономика

иркутская область

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

газпром

иркутская нефтяная компания

сила сибири — 2

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в ближайшие 2-3 года в случае успешного внедрения промышленной технологии добычи лития из подтоварных вод, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Сложившаяся ситуация может измениться в ближайшие… 2-3 года. Именно в этот период начнется промышленная добыча лития на Полмостундровском месторождении, лицензия на которое была выдана в начале этого года. В этот же период мы ожидаем начала добычи лития на Завитинском месторождении и на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, в случае успешного внедрения промышленной технологии добычи лития из подтоварных вод", - сказал Петров. "Газпром", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) и Минпромторг в феврале 2022 года подписали "дорожную карту" по реализации проекта добычи лития на Ковыктинском месторождении в Иркутской области из пластовых рассолов. Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее по запасам газа месторождение на Востоке России, относится к категории уникальных. Является базовым месторождением для формируемого "Газпромом" Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении началось в июле 2019 года, а официальный запуск промышленной добычи состоялся в декабре 2022 года.

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экономика, иркутская область, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), газпром, иркутская нефтяная компания, сила сибири — 2