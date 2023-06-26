https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880383666.html
Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском месторождении
Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском месторождении - РИА Новости, 26.06.2023
Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском месторождении
Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в ближайшие 2-3 года в случае успешного внедрения промышленной технологии... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T05:15
2023-06-26T05:15
2023-06-26T05:15
экономика
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россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
газпром
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сила сибири — 2
пмэф-2023
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в ближайшие 2-3 года в случае успешного внедрения промышленной технологии добычи лития из подтоварных вод, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Сложившаяся ситуация может измениться в ближайшие… 2-3 года. Именно в этот период начнется промышленная добыча лития на Полмостундровском месторождении, лицензия на которое была выдана в начале этого года. В этот же период мы ожидаем начала добычи лития на Завитинском месторождении и на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, в случае успешного внедрения промышленной технологии добычи лития из подтоварных вод", - сказал Петров. "Газпром", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) и Минпромторг в феврале 2022 года подписали "дорожную карту" по реализации проекта добычи лития на Ковыктинском месторождении в Иркутской области из пластовых рассолов. Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее по запасам газа месторождение на Востоке России, относится к категории уникальных. Является базовым месторождением для формируемого "Газпромом" Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении началось в июле 2019 года, а официальный запуск промышленной добычи состоялся в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880382396.html
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экономика, иркутская область, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), газпром, иркутская нефтяная компания, сила сибири — 2
Экономика, Иркутская область, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Газпром, Иркутская нефтяная компания, Сила Сибири — 2, ПМЭФ-2023
Роснедра ожидают начала добычи лития на Ковыктинском месторождении
Роснедра ждут начала добычи лития на Ковыктинском месторождении в ближайшие два-три года