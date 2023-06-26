https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880382396.html

Роснедра проведут аукционы на месторождения дефицитных металлов

Роснедра проведут аукционы на месторождения дефицитных металлов - РИА Новости, 26.06.2023

Роснедра проведут аукционы на месторождения дефицитных металлов

Роснедра планируют в ближайшее время провести аукционы на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T04:12

2023-06-26T04:12

2023-06-26T04:44

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Роснедра планируют в ближайшее время провести аукционы на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "В ближайшее время планируем проведение аукционов на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов", - сказал он. Ранее, в марте, Минприроды РФ сообщало, что подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. За счет стратегии министерство намерено усилить темпы государственной геологоразведки дефицитного сырья: марганца, урана, хрома, титана и вольфрама, ускорить лицензирования месторождений, а также стимулировать разведку и добычу такого сырья. Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года попросил правительство обратить особое внимание на геологоразведку и переработку дефицитного сырья, например, титана, марганца, лития, ниобия, которые используются в металлургии, медицинской и химической промышленности, микроэлектронике, в авиастроении и других отраслях, в новых технологиях накопления и передачи энергии.

https://ria.ru/20230324/zoloto-1860174188.html

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экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)