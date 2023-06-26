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Роснедра проведут аукционы на месторождения дефицитных металлов - РИА Новости, 26.06.2023
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04:12 26.06.2023 (обновлено: 04:44 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/rosnedra-1880382396.html
Роснедра проведут аукционы на месторождения дефицитных металлов
Роснедра проведут аукционы на месторождения дефицитных металлов - РИА Новости, 26.06.2023
Роснедра проведут аукционы на месторождения дефицитных металлов
Роснедра планируют в ближайшее время провести аукционы на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T04:12
2023-06-26T04:44
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Роснедра планируют в ближайшее время провести аукционы на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "В ближайшее время планируем проведение аукционов на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов", - сказал он. Ранее, в марте, Минприроды РФ сообщало, что подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. За счет стратегии министерство намерено усилить темпы государственной геологоразведки дефицитного сырья: марганца, урана, хрома, титана и вольфрама, ускорить лицензирования месторождений, а также стимулировать разведку и добычу такого сырья. Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года попросил правительство обратить особое внимание на геологоразведку и переработку дефицитного сырья, например, титана, марганца, лития, ниобия, которые используются в металлургии, медицинской и химической промышленности, микроэлектронике, в авиастроении и других отраслях, в новых технологиях накопления и передачи энергии.
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экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Роснедра проведут аукционы на месторождения дефицитных металлов

Глава Роснедр Петров: вскоре пройдут аукционы на месторождения дефицитных металлов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНа территории Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Славского
На территории Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Славского - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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На территории Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Славского. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Роснедра планируют в ближайшее время провести аукционы на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
«
"В ближайшее время планируем проведение аукционов на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов", - сказал он.
Ранее, в марте, Минприроды РФ сообщало, что подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. За счет стратегии министерство намерено усилить темпы государственной геологоразведки дефицитного сырья: марганца, урана, хрома, титана и вольфрама, ускорить лицензирования месторождений, а также стимулировать разведку и добычу такого сырья.
Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года попросил правительство обратить особое внимание на геологоразведку и переработку дефицитного сырья, например, титана, марганца, лития, ниобия, которые используются в металлургии, медицинской и химической промышленности, микроэлектронике, в авиастроении и других отраслях, в новых технологиях накопления и передачи энергии.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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