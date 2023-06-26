https://ria.ru/20230626/razvedchiki-1880381946.html

Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском

Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском - РИА Новости, 26.06.2023

Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском

Российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T04:03

2023-06-26T04:03

2023-06-26T12:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн - РИА Новости. Российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ. В ходе ночного дежурства была обнаружена боевая машина противника, прямым попаданием из ПТУР ее уничтожили. При ближайшем рассмотрении во время облета БПЛА выяснилось, что целью стал американский БТР. "Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника… Вчера уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР, сегодня сделали облет и подтвердили, что уничтожили цель и экипаж, он направлялся в строну Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог… На нашем счету эта восьмая цель", - сказал собеседник агентства. По его словам, за время спецоперации разведгруппа уничтожала технику противника на территории Луганской и Донецкой народных республик. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html

донецкая народная республика

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Разведчики об уничтожении бронетранспортера M113 производства США Разведчики об уничтожении бронетранспортера M113 производства США 2023-06-26T04:03 true PT2M00S

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донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность