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Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 26.06.2023 (обновлено: 12:08 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/razvedchiki-1880381946.html
Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском
Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском - РИА Новости, 26.06.2023
Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском
Российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T04:03
2023-06-26T12:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн - РИА Новости. Российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ. В ходе ночного дежурства была обнаружена боевая машина противника, прямым попаданием из ПТУР ее уничтожили. При ближайшем рассмотрении во время облета БПЛА выяснилось, что целью стал американский БТР. "Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника… Вчера уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР, сегодня сделали облет и подтвердили, что уничтожили цель и экипаж, он направлялся в строну Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог… На нашем счету эта восьмая цель", - сказал собеседник агентства. По его словам, за время спецоперации разведгруппа уничтожала технику противника на территории Луганской и Донецкой народных республик. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230626/letchiki-1880381363.html
донецкая народная республика
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Разведчики об уничтожении бронетранспортера M113 производства США
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донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском

Российские разведчики уничтожили американский БТР M113 под Артемовском

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн - РИА Новости. Российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ.
В ходе ночного дежурства была обнаружена боевая машина противника, прямым попаданием из ПТУР ее уничтожили. При ближайшем рассмотрении во время облета БПЛА выяснилось, что целью стал американский БТР.
"Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника… Вчера уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР, сегодня сделали облет и подтвердили, что уничтожили цель и экипаж, он направлялся в строну Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог… На нашем счету эта восьмая цель", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за время спецоперации разведгруппа уничтожала технику противника на территории Луганской и Донецкой народных республик.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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