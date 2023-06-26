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В Европе планируют создать защиту от гиперзвукового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2023
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01:43 26.06.2023 (обновлено: 11:17 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/rakety-1880379017.html
В Европе планируют создать защиту от гиперзвукового оружия, пишут СМИ
В Европе планируют создать защиту от гиперзвукового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2023
В Европе планируют создать защиту от гиперзвукового оружия, пишут СМИ
Европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года, сообщает британская газета The... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T01:43
2023-06-26T11:17
в мире
европа
франция
технологии
bae systems
италия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора компании Эрика Беранже.&quot;Защитная система может быть развернута по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Она разрабатывается командой под руководством MBDA, частично принадлежащей британской BAE Systems (оборонная компания. — Прим. ред.)&quot;, — отмечает газета.По данным издания, у компании есть соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы разработать прототип в течение следующих трех лет. Беранже подчеркнул, что технологии в гиперзвуковой области развиваются, поэтому для MBDA в приоритете "оставаться на первом плане инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам".
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в мире, европа, франция, технологии, bae systems, италия
В мире, Европа, Франция, Технологии, BAE Systems, Италия
В Европе планируют создать защиту от гиперзвукового оружия, пишут СМИ

Telegraph: в Европе хотят создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСтенд MBDA на международной выставке военно-морской техники и вооружения
Стенд MBDA на международной выставке военно-морской техники и вооружения - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Стенд MBDA на международной выставке военно-морской техники и вооружения. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейский производитель ракет MBDA планирует разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора компании Эрика Беранже.
«

"Защитная система может быть развернута по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час. — Прим. ред.). <...> Она разрабатывается командой под руководством MBDA, частично принадлежащей британской BAE Systems (оборонная компания. — Прим. ред.)", — отмечает газета.

По данным издания, у компании есть соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы разработать прототип в течение следующих трех лет.
Беранже подчеркнул, что технологии в гиперзвуковой области развиваются, поэтому для MBDA в приоритете "оставаться на первом плане инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам".
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