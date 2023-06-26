Путин предложил силовикам проанализировать ситуацию после попытки мятежа
Путин предложил силовикам проанализировать произошедшую ситуацию и поговорить о задачах
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств вечером в понедельник предложил проанализировать ситуацию, сложившуюся на сегодня после того, как группа "Вагнер" предприняла попытку военного мятежа, также глава государства предложил поговорить о стоящих задачах.
В ходе совещания Путин сообщил, что собрал силовиков, чтобы поблагодарить за проделанную работу. "И для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране", - сказал Путин.
В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель СК Александр Бастрыкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.